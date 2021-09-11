День, с которого началась история современности: Как теракты 11 сентября изменили Америку и весь мир

Сразу было понятно: произошло что-то переломное. Завтра уже не могло быть, как вчера. Мир меняется вот в эту именно минуту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

11 сентября 2001 года, в международном отделе «КП» всегда включен телевизор. Вдруг передача прерывается, и явно не владеющий собой диктор, запинаясь и сбиваясь через слово, зачитывает срочные новости о террористической атаке на Америку. На Америку! Которая тогда - единственная сверхдержава в мире… На следующий день собкор «КП» в Нью-Йорке Андрей Баранов прислал свой первый репортаж об этой трагедии - он сам помогал разбирать завалы на месте рухнувших башен-«близнецов».

Сразу было понятно: произошло что-то переломное. Завтра уже не могло быть, как вчера. Мир меняется вот в эту именно минуту, час, день… Каким он будет? Среди догадок были и такие: вот теперь-то мы обязательно сплотимся с американцами в борьбе с международным терроризмом. Не зря ведь президент Путин был первым из мировых лидеров, кто позвонил Бушу-младшему и выразил солидарность и поддержку. Перед общей угрозой забудем, что Госдеп США в свои ежегодные отчеты о совершенных в мире терактах не включал взрывы жилых домов в Москве. Но все пошло по-другому.

Tеракты 11 сентября изменили Америку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НОВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ВЕК

Еще в 1997 году в Вашингтоне появилась НКО «Проект Нового Американского Столетия» (PNAC). А ровно за год до терактов в Нью-Йорке она опубликовала программный документ «Перестроение американской обороны: стратегия, силы и ресурсы в новом столетии». В нем, если кратко, сформулированы цели и задачи, достижение которых обеспечит Америке неоспоримое лидерство в глобальной империи. Один из главных постулатов - США должны воевать и решительно выигрывать в нескольких локальных войнах одновременно, выполняя при этом «полицейские» обязанности в ключевых регионах.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мало ли что могут сочинить умники из какого-то НКО? Но, минуточку: среди основателей PNAC - ведущие лица администрации Буша-младшего: вице-президент Дик Чейни и министр обороны Дональд Рамсфелд. Там же - целое созвездие политологов и публицистов-идеологов, известных как «неоконсерваторы» («неоконы»): Ричард Перл, Пол Вулфовиц, Уильям Кристол, Роберт Каган (между прочим, муж повивальной бабки «революции гидности» Виктории Нуланд).

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теракты 11 сентября стали ключевым событием для выбора внешнеполитического вектора уже пребывавшей в одиночестве на мировом Олимпе Америки. При Клинтоне хоть и бомбили Белград (Советский Союз распался сам, а остававшуюся потенциальную угрозу гегемонии Запада - Югославию, надо было расчленить силой), но имперские повадки Вашингтона еще маскировались, и даже военные расходы США сокращались. Рухнувшие башни-близнецы и атакованный Пентагон заставили Буша-младшего сделать выбор - 20 сентября 2002 года принимается новая «Стратегия национальной безопасности США», в основе которой лежат главные постулаты PNAC.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Стратегия национальной безопасности США» от 2002 года стала частью «доктрины Буша», суть которой - отказ от многолетней политики сдерживания и активное продвижение «демократий» там, где правят враги Америки. Ключевое слово в ней - «превентивность»:

- США не допустят достижения какой-либо страной военного паритета с собой;

- Америка применяет военную силу первой превентивно, даже если нападение на США в данный момент не готовится или невозможно;

- США - единственное государство, имеющее право на применение силы в отношении потенциальных угроз прежде, чем они полностью сформируются, и не позволят другим государствам использовать это как оправдание для собственной агрессии в отношении США.

И где тут «свободная конкуренция» как универсальный двигатель капитализма? Дрожать и бояться! Зря тогда недоумевала советник Буша-младшего по национальной безопасности Кондолиза Райс: почему все зацепились за эти три абзаца в многостраничном документе, который в целом очень хорош? Но все все поняли.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИСТОРИЧЕСКАЯ РАЗВИЛКА

В американской истории не раз появлялись ситуации «развилки»: выбор между двумя противоположными векторами развития. Вот как комментирует это для «КП» руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, в начале 2000-х работавшая в США:

- Приведу две цитаты разных американских авторов. Еще в 1967 году сенатор Джеймс Уильям Фулбрайт в своей книге «Высокомерие власти» писал: «Мы решили управлять миром и спасать человечество, пренебрегая своим долгом привести в порядок собственный дом и упуская шанс вдохновить других своим примером». А вот известный философ и «неокон» Майкл Ледин, создатель «доктрины Ледина»: «Раз в десять лет США должны выбирать какую-нибудь зачуханную маленькую страну и разбивать ее об стену, чтобы показать остальному миру, насколько мы серьезны».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2001 США выбрали - и всему миру это представлялось справедливым - Афганистан, лидер которого мулла Омар отказался выдавать американцам Усаму бен Ладена. Затем, с явным ускорением - всего через полтора года - «зачуханной страной» стал Ирак. Потом Ливия. В 2011 уже вовсю полыхала «арабская весна». Несколько локальных войн, как положено для хозяина мира, Америка вела. Функции международного жандарма более-менее демонстрировала.

Буша-младшего в 2009-м сменил Барак Обама, лишь за обещания закрыть тюрьму в Гуантанамо и вывести войска из Афганистана получивший Нобелевскую премию мира. Ни первое, ни второе он не выполнил. Но от незаслуженного лауреатства не отказался. И только ворвавшийся вопреки всем ожиданиям вслед за ним в Белый дом Дональд Трамп в феврале прошлого года договорился с талибами о выводе американских войск из Афганистана. Джозеф Байден не стал отказываться от этого соглашения. Что из этого вышло - каждый день в новостях.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но все же бесконечно толочь в пропагандистской ступе «крах американского мирового господства», «невиданное унижение имперских амбиций Вашингтона» тоже ни к чему. Это и так очевидно. Очевидно и то, что с ведущей ролью Америки нам еще какое-то время жить придется. Если утверждают, что после поражения во Вьетнаме американцы примерно одно поколение, то есть лет 25, предпочитали никуда активно не лезть (хотя, как сказать), то как раз в начале 2000-х их геополитические аппетиты вновь разыгрались, спровоцированные терактами. Но вряд ли в ближайшие годы в США найдутся охотники и ресурсы на рецидив былого величия.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Нового Американского столетия», как ни старались его высокопоставленные авторы и сторонники, не случилось. «…Век недолгий» не только у кавалергарда из песни. К счастью, и у американской затеи единолично повелевать всем миром запас необходимой для этого мощи иссяк относительно быстро - ровно через 20 лет. Но замашки прежние еще долго никуда не денутся: когда случилась новая глобальная беда в виде пандемии ковида, предложение России о совместной борьбе с ней Америка вновь высокомерно отвергла. Она по-прежнему считает себя «хозяином горы». Только вот и Китай в этом уже сомневается.