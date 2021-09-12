Элла Памфилова - «Комсомольской Правде”: Я живу в России. И мне не все равно, что здесь будет завтра

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Элла Александровна была у нас в редакции - на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) - совсем недавно (беседу с ней читайте здесь).

Интервью то было сугубо «избиркомовским». Вот и не вошли в публикацию некоторые фрагменты, которые вполне можно назвать тёплыми, а «памфиловские мысли», в них выраженные - прочувствованными.

Так что день рождения нашей Героини оказалось - ну, очень кстати. То, что не вошло в нашу предыдущую публикацию, мы выдаём сегодня.

А началось все тогда с простого, казалось бы, вопроса слушателя: «Элла Александровна! У вас сейчас такая работа, что - при любом исходе выборов - кто-нибудь обязательно в чем-нибудь обвинит. Овчинка выделки стоит, оно вам надо?»

- Стоит, - моментально реагирует Памфилова. - Когда меня пытались «доброжелатели», мягко говоря, обвинить в том, что я «прилипла» к какой-то кормушке... Ну, что тут скажешь? На самом деле, если говорить о моих каких-то «имущественных» и прочих интересах, я ничего не приобрела, а только потеряла за это время. «Корыстный, материальный фактор» точно не работает.

Вон декларация висит, посмотрите, на протяжении всех лет что там? Один дом, один гараж, один «Фольксваген Жук». Всё. За рубежом ничего нет, родственников за рубежом тоже нет. На родственников ничего не переводила. Исключаем материальный фактор.

Да, это работа очень неблагодарная. И ты находишься на перекрестке, - да, немало недовольных. С одной стороны, потому что идет конкуренция, каждый считает себя победителем… С другой стороны, вы думаете, в регионах так просто?

Мы там чистили, у нас сколько было в регионах одиозных, В 2016-м, когда мы приходили, от скольких пришлось избавиться недобросовестных председателей, от уродливых комиссий, от административного ресурса. Когда местный начальник под себя все гребет, выкручивает руки нашим несчастным женщинам, потом прячется за их юбки, подставляя их под удар, и так далее...

Мы за эти годы почистили систему. То, что мы сделали сейчас… У нас же идет цифровизация, QR-кодирование. Мы вводим теперь протоколы в ГАС «Выборы». На порядок быстрее, чем это было раньше. Исчезла вообще возможность повторного переписывания протоколов. Все это тут же сканируется наблюдателями.

Мы создали для них все условия. Мы их только призываем: «Хотите честных выборов? Нечего болтать языком и домысливать. Приходите, записывайтесь в наблюдатели».

Мы создали для этого все условия. У нас одна из самых прозрачных избирательных систем в мире. Я готова с кем угодно поспорить.

У нас идет в онлайн-режиме явка, показываем результаты. Это тотальное видеонаблюдение, которое мы сделаем.

У нас 20 сервисов на сайте, приходите – для избирателей, для комиссий...

- Извините, что перебиваю, - попытался я увести Памфилову со слишком эмоционального, как мне показалось, русла. - У вас была встреча с президентом...

- Я все-таки закончу по поводу того, зачем мне это надо, - настояла на своём Элла Александровна и не позволила сбить себя с мысли. - Простите, но я бы сейчас с удовольствием выращивала помидоры в Подмосковье, где живу, сажала бы деревья. Потому что это дело люблю, хожу на субботники, собираю мусор... Я хочу заниматься экологией, хочу, чтобы речки чистые были, чтобы у нас леса росли. Это для души, для сердца. Выращиваю на даче цветочки. Приятная, милая жизнь.

- А что же вы тогда? - я прямо в прямом эфире спросил ее об этом.

- А то, что, как уже сказала, мы формируем систему (избирательную. - А. Г.), беспрецедентную по прозрачности. Она уже начинает работать, и все тайное сейчас становится явным.

Те нарушения, которые были возможны еще несколько лет назад, сейчас просто невозможны.

- А что значит прозрачная система?

- Это значит, что достоверность результатов трудно исказить. Это значит, что система наша работает на другое качество управления страной. Поэтому свою лепту, я считаю, мы с моими коллегами вносим именно в это.

Чтобы люди шли на выборы и были уверены в том, что их голос не просто что-то значит, а ЗНАЧИТ. Потому что у меня все здесь, в России, - и мои близкие, и я. И мне не все равно, что здесь будет завтра. Я хочу, чтобы у нас не революции были, чтобы люди не выходили, возмущаясь, что фальсифицировали все выборы. И мы для этого много делаем. И если кто интересуется, честно посмотрит на это, посмотрите - у нас все трансляции идут в прямом эфире, показывают наши заседания. Кто хочет честно в этом разобраться, он это увидит. А кому надо дискредитировать, «снести выборы», он все равно будет петь свою песню. Но это дело их совести.

Я хочу так сказать. Время покажет. И всему будет дана честная оценка, как оно будет, по результатам.

***

И вот в этом - вся Памфилова,

Сказав это, Элла Александровна улыбнулась - так, как умеет только она.

В чем-то иронично. Где-то - загадочно .

Одним словом - женщина.

«Комсомолка» поздравляет вас, дорогая наша Элла Памфилова, с днём рождения. И пусть хотя бы сегодняшнее 12 сентября будет для вас выходным и праздничным!

Счастья вам и вашим близким, всем, кого вы любите, здоровья и благополучия!