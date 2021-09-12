6 минут тишины: в США отметили 20-летнюю годовщину терактов 11 сентября

В США отметили 20-летнюю годовщину терактов 11 сентября Фото: Алексей ОСИПОВ

В субботу, 11 сентября 2021 года жизнь в Нью-Йорке, равно как и во все Штатах, шла как обычно: долгожданная прохлада, переполненные кафе, заполненные пешеходами тротуары. Разве что звуки барражирующих над городом вертолетов напоминали о том, что ровно 20 лет назад Америку потрясли самые кровавые за всю историю человечества теракты.

Протокол траурных мероприятий за два десятилетия уже отработан: все начинается в Нью-Йорке, где у национального мемориала в южной части Манхэттена, на месте разрушенных башен-близнецов Всемирного торгового центра в 08:46 утра объявляется минута молчания. Именно в это время первый самолет врезался в Северную башню. Зачитываются имена погибших, и голос диктора прерывается еще пять раз: минутами молчания поминают людей, погибших при атаке на Южную башню, Пентагон, при падении самолета в Пенсильвании и при обрушении каждой из башен.

Фото: Алексей ОСИПОВ

Президент США Джо Байден решил побывать на всех трех главных мемориальных церемониях, прибыв в Нью-Йорк загодя. К нему также присоединились и его предшественники – Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший. Из Нью-Йорка Байден отправился в Пенсильванию, а затем в Мэриленд, где расположен Пентагон.

46-ой президент США, участвуя в разного рода мероприятиях, старается не общаться с прессой. В этот раз он говорил охотно и много, причем на самые разные темы. Но главными, все же, были разговоры об усилиях США в борьбе с международным терроризмом.

Оправдывая вывод американских войск из Афганистана, он признал, что Америка совершила ошибку, «попытавшись объединить Афганистан после убийства бин Ладена».

Глава Белого дома также признал, что «Аль Каиду»* американцам уничтожить не удалось: «Может ли «Аль Каида»* вернуться? Да. Она уже вернулась в другие места. Какая стратегия? Мы сможем атаковать любые места, в которых она находится».

Не стал политик Байден переживать и поводу резкого падения его рейтинга в связи с поспешным бегством американцев из Афганистана: «Я – взрослый парень. Я давно этим занимаюсь».

После окончания памятной церемонии в Нью-Йорке Байден что-то крикнул в толпу, сняв черную защитную маску. Что он прокричал – так и осталось неизвестным.

Вспоминая ужасающую статистику - 2977 погибших, в США теперь стараются не вспоминать о других цифрах. Война, объявленная Штатами мировому терроризму, добавила к страшным цифрам 11 сентября 2001 года еще более восьми тысяч погибших военнослужащих коалиции, брошенных Америкой и ее союзниками в Афганистан, Ирак и другие страны, а также сотни тысяч жизней мирных жителей этих государств.

Фото: Алексей ОСИПОВ

В числе погибших – нью-йоркские пожарные и спасатели, прибывшие к атакованному Всемирному торговому центру и не покинувшие его даже после того, как упавшие башни погребли под своими завалами десятки их коллег.

На стенах чуть ли не каждого участка пожарной службы Нью-Йорка – бронзовые таблички с именами пожарных, погибших при исполнении служебного долга. После 11 сентября 2001 года их количество увеличилось в несколько раз.

Все, кто помнят ужасы 20-летней давности, все, кто разделяет скорбь по невинным жертвам террористов, приносят в этот день к этим участкам цветы. Сегодня среди букетов красные гвоздики мы принесли и к стене расположенной с нью-йоркским корпунктом «КП» пожарной части FDNY Engine 40/Ladder 35. Двенадцать пожарных и спасателей из этой части погибли 11 сентября 2001 года.

Фото: Алексей ОСИПОВ

В России никогда не были равнодушными к трагедии 9/11. Президент Российской Федерации Владимир Путин был одним из первых мировых лидеров, позвонивших в Белый дом со словами соболезнований. Собкор «Комсомольской правды» в США Андрей Баранов работал на разборке завалов разрушенных башен близнецов. Познав боль Беслана, Дубровки и десятков других терактов, произошедших в России, наши СМИ каждый год вели репортажи из Америки в память о погибших 11 сентября.

Но в этом году нью-йоркские власти не аккредитовали ни одного российского журналиста, заявив, что заявок поступило так много, что свободных мест в пресс-зоне для россиян, увы, нет. И это при том, что среди погибших 11 сентября в Нью-Йорке было 18 выходцев из России и других республик бывшего СССР. Лишь после недоумения, высказанного российским МИДом, одна-единственная аккредитация все же была выдана.

Завтра у монумента «Слеза скорби», являющегося даром Российской Федерации народу США, пройдет еще одна памятная церемония, посвященная 20-летию терактов 11 сентября. Ее организовали дипломаты российского постпредства при ООН, генконсульства РФ в Нью-Йорке и Институт Шиллера. Лимитов на аккредитацию ее организаторы и не планировали вводить. Разве могут быть лимиты на скорбь?