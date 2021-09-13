Прорыв на устричном фронте, Андре и горы злата, психфак МГУ и зараженное семейство, губернатор, узревший мерзость запустения, спирохета, заросшая вишней

У нас не было устричной промышленности, у нас она есть теперь Фото: Олег ЗОЛОТО

Возрастает год от года мощь российского народа: Россия почти полностью вышла на самообеспечение устрицами, сообщил глава Росрыболовства И. В. Шестаков.

Наблюдая за успехами импортозамещения, вспоминаешь устричный бал в Москве в феврале 1992 г. Тогда меценат, спонсировавший "Независимую газету", выписал из Парижа самолетом не только ящики с морскими затворницами, но и устричных мужиков, обученных разделывать моллюсков – в России тогда таких умельцев не было. Да и вообще 90 (если не 99%) приглашенных на бал впервые вкушали устриц. Которые, кстати, не всем зашли. Влиятельные тогда члены "Демроссии", в душе остававшиеся патриотами, предпочли бы водку с селедкой. Но им не давали.

Сегодня же все иное – прогресс и просвещение. Как согласно с И. В. Шестаковым писало солнце нашей поэзии,

"Что устрицы? пришли! О радость!

Летит обжорливая младость

Глотать из раковин морских

Затворниц жирных и живых,

Слегка обрызгнутых лимоном".

А ведь не прошло и тридцати лет! Как сказал бы т. Сталин, "У нас не было устричной промышленности, у нас она есть теперь".

И продвижение вперед наблюдается не только с морскими гадами. Изобретатель графена, лауреат Нобелевской премии 2010 г. А. К. Гейм (или Андре, как он требовал себя именовать) возглавит научный центр Центр перспективных методов мезофизики и нанотехнологий в МФТИ. Что такое нанотехнологии, всем известно благодаря А. Б. Чубайсу, а мезофизика, как сообщает эзотерический словарь, это наука о промежуточных явлениях между макро– и микромиром.

Дело интересное и перспективное, особенно же приятно, что мэтр Андре совершенно отказался от своего прежнего презрительного отношения к предложениям потрудиться на благо русской науки. В 2010 г. он говорил: "Меня это никак не интересует. У меня нет российского гражданства, я гражданин Голландии, там у вас люди что — с ума посходили совсем? Считают, что если они кому-нибудь отсыплют мешок золота, то можно всех пригласить?".

То ли изобретатель графена более не гражданин Голландии, то ли теперь ему отсыпали не один мешок золота, а несколько, но интерес к работе в России у него явно усилился. Возможно, он понял, что только здесь занимаются нанотехнологиями настоящим образом – и не мог отвергнуть эзотерическое предложение.

Но бывает и двойственное отношение к научным прорывам, примером чему служит сюжет "Алиса в стране чудес или психфак МГУ и зараженное семейство". Сперва на поступление 9-летней вундермедхен Алисы Тепляковой в Московский университет публика реагировала подобно народу в финале "Бориса Годунова" – "Отец был <чудак>, а детки невинны".

Алиса - самая юная выпускница России. У нее и аттестат об окончании школы есть Фото: Личный Архив

Отношение к папаше Теплякову, который теперь бешено строчит в студенческом чате под псевдонимом "Петр Иванова" и занимается правдоискательством особого изменения не претерпело. Однако, детки оказались не столь невинны. Бойкая юница Алиса смело перебивает профессоров, явно полагая, что главная на факультете она, а профессорско-преподавательский состав – так, подтанцовка. Когда же она участвует в учебном процессе онлайн, она решительно пишет на доске преподавателя, а сзади раздается детский крик, испускаемый прочими членами семейства Тепляковых. "Словом, скандальозу дочка с папашей наделали ужасного: вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричит, никто никого не понимает, ну просто оррёр, оррёр, оррёр!..".

Иные и в том находят пользу, замечая, что тяжело в учении – легко в бою, вовлечение в учебный процесс зараженного семейства замечательно укрепит будущих психологов, сделает их стойкими и твердыми.

Однако, факультет МГУ все-таки называется не психиатрическим, а психологическим – дьявольская разница, между прочим. Кроме того, даже и при подготовке будущих психиатров они знакомятся с объектами своих будущих забот в специализированных клиниках, а не на лекциях.

Впрочем, при руководстве народным просвещением встречаются всякие казусы. Приморский губернатор О. Н. Кожемяко, решил на месте изучить, как идет обустройство средней школы в пос. Волчанец – "Невольно к эти грустным берегам меня влечет неведомая сила". Но вместо кипучей работы он обнаружил мерзость запустения, реченную пророком Даниилом – "Нахожусь на школе, на объекте, тут кроме вусмерть пьяного сторожа, вообще ни одной живой души". Хотя еще вопрос, кого страшнее встретить в приюте наук: нетрезвого сторожа или папашу Теплякова. Сторож рано или поздно проспится, а родитель-новатор – никогда.

Столь же трудно ответить, в какой квалифицированной помощи – психолога или психиатра -- более нуждается советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу А. Ю. Арестович. Полемизируя с теми украинцами, которые не согласны с переименованием их державы в "Русь-Украину", порадник АП отметил: "Я подустал от людей, чьи мысли и действия продиктованы страхом или тупостью. Бледная спирохета вместо мозгов, заросшая вишней".

Объяснение позиции оппонентов тем, что они блистательные венерики, причем в последней стадии, когда дурная болезнь производит полное размягчение мозга – что делать, мы не знаем, какова венерологическая ситуация на Украине. Однако, бледная спирохета, заросшая вишней – этот образ вишневого гая совсем чудовий и гiдний подиву.