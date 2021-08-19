Отец Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет: «Выпихивать дочь на работу после МГУ не будем» Фото: Личный архив

Отец москвички Алисы Тепляковой, которая сдала ЕГЭ в восемь лет, сообщил, что его дочь будет сама решать, хочет ли она работать после окончания вуза. Об этом он сообщил в четверг, 19 августа, в интервью РИА Новости.

Накануне стало известно, что девятилетняя вундеркинд из российской столицы не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета, однако будет учиться на платной основе.

- Выпихивать ее работу после МГУ не собираемся. Есть много людей, которые работают не потому что им нужны деньги, а потому что им это нравится. Если ей будет нравиться, то это ее личное дело. Она будет решать сама, - сообщил Евгений Тепляков.

Мужчина отметил, что Алиса, вероятнее всего, будет посещать занятия в МГУ очно, а проблем с освоением программы или с общением у нее не будет. Евгений Тепляков объяснил также, что направление психологии его дочь выбрали прежде всего потому, что эта специальность может стать основой для многих профессий.

Как писал сайт kp.ru, Алиса Теплякова, которой совсем недавно исполнилось девять лет, успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. После этого москвичка сдала вступительные испытания на психфаке МГУ, но это не позволило ей поступить на бюджетное место. Семья твердо настроена на ее обучение в университете – они уже подписал договор о зачислении Алисы на платное обучение в вузе.