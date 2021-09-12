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В мире12 сентября 2021 8:06

Американец за одну ночь потерял 20 лет воспоминаний

Проснувшись утром, мужчина не смог вспомнить ни жену, ни дочь
Юрий МАЙБОРОДА
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Теперь Дэниел проходит курс специальной терапии, но будет ли от этого толк – никто сказать не может

Теперь Дэниел проходит курс специальной терапии, но будет ли от этого толк – никто сказать не может

36-летний житель Техаса Дэниел Портер, встав утром, не смог понять, где он находится: рядом с ним лежала незнакомая ему женщина, а обстановка в комнате была совершенно незнакомой. Последнее, что он вспомнил – накануне ему надо было готовиться к школе.

Звучит, как сюжет второсортного фильма, но это правда – за одну ночь Дэниел лишился 20 лет воспоминаний. Он начисто забыл знакомство со своей будущей женой, свадьбу, покупку дома, рождение дочери…

Даже из зеркала на Дэниела смотрел совершено чужой (старый и толстый, по его собственному определению) мужчина. Ситуацию немного разрядили родители – их он помнил. Хотя они тоже сильно изменились, сообщает издание Metro.

Врач, осмотревший мужчину, заверил, что память восстановится в течение суток, но этого так и не случилось.

«Это странно, потому что у меня старые отношения, а у него новые. Его личность тоже отличается. У него теперь другие вкусы в еде, это действительно странно, но чувство юмора у него все еще хорошее. Он более дружелюбен и общителен», – рассказала журналистам жена Дэниела, Рут.

Медики предполагают, что причиной столь серьезной амнезии стал стресс – незадолго до случившегося Дэниел потерял работу, семье пришлось продать дом и большую часть имущества и переехать жить к родителям, а затем у него начались припадки.

Теперь Дэниел проходит курс специальной терапии, но будет ли от этого толк – никто сказать не может.

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