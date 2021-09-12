В Париже судят шарлатана, залечившего до смерти больного раком

Сейчас следствие выясняет, есть ли еще пострадавшие от действий мошенника, представлявшегося медицинским светилом Фото: REUTERS

Во французской столице начался суд над натуропатом Мигелем Б. Его обвиняют в незаконной медицинской практике, а также в присвоении квалификации врача.

В суд на лже-доктора подала супруга 41-летнего мужчины, страдавшего от рака яичек и скончавшегося в 2019 году.

- Мой муж пришел к натуропату в надежде, что методы нетрадиционной медицины вылечат его, - рассказывает женщина. – В тот момент мы цеплялись за каждую соломинку, потому что мой муж очень хотел жить и верил, что Мигель ему поможет.

О целителе больной раком узнал из Интернета. Он нашел сайт Мигеля Б., на котором шарлатан представлялся как биохимик и доктор молекулярной медицины. В разделе «О себе» он написал, что «специализируется на исследованиях раковых стволовых клеток головного мозга» и владеет методами лечения с помощью природных средств.

После формального обследования пациента Мигель Б. начал «лечение» и назначил больному чистку организма, посадив его на жесткую диету, фактически превратившуюся в голодание, сообщает LeParisien.

- Муж безоговорочно доверял Мигелю, внимал каждому его слову и не слушал нас, своих родных, которые пытались прислушаться к голосу разума, - продолжает вдова. – Если бы он продолжил лечение в больнице, находился под наблюдением высококвалифицированных специалистов, то, возможно, остался бы жив.

Когда мужчина скончался, то его супруга не стала ждать – она была уверена, что в смерти ее любимого виновен лже-доктор. И написала заявление в прокуратуру.

Сейчас следствие выясняет, есть ли еще пострадавшие от действий мошенника, представлявшегося медицинским светилом.

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