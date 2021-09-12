Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире12 сентября 2021 8:11

В Париже судят шарлатана, залечившего до смерти больного раком

Пациенту был всего 41 год
Алена ГРИЦЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас следствие выясняет, есть ли еще пострадавшие от действий мошенника, представлявшегося медицинским светилом

Сейчас следствие выясняет, есть ли еще пострадавшие от действий мошенника, представлявшегося медицинским светилом

Фото: REUTERS

Во французской столице начался суд над натуропатом Мигелем Б. Его обвиняют в незаконной медицинской практике, а также в присвоении квалификации врача.

В суд на лже-доктора подала супруга 41-летнего мужчины, страдавшего от рака яичек и скончавшегося в 2019 году.

- Мой муж пришел к натуропату в надежде, что методы нетрадиционной медицины вылечат его, - рассказывает женщина. – В тот момент мы цеплялись за каждую соломинку, потому что мой муж очень хотел жить и верил, что Мигель ему поможет.

О целителе больной раком узнал из Интернета. Он нашел сайт Мигеля Б., на котором шарлатан представлялся как биохимик и доктор молекулярной медицины. В разделе «О себе» он написал, что «специализируется на исследованиях раковых стволовых клеток головного мозга» и владеет методами лечения с помощью природных средств.

После формального обследования пациента Мигель Б. начал «лечение» и назначил больному чистку организма, посадив его на жесткую диету, фактически превратившуюся в голодание, сообщает LeParisien.

- Муж безоговорочно доверял Мигелю, внимал каждому его слову и не слушал нас, своих родных, которые пытались прислушаться к голосу разума, - продолжает вдова. – Если бы он продолжил лечение в больнице, находился под наблюдением высококвалифицированных специалистов, то, возможно, остался бы жив.

Когда мужчина скончался, то его супруга не стала ждать – она была уверена, что в смерти ее любимого виновен лже-доктор. И написала заявление в прокуратуру.

Сейчас следствие выясняет, есть ли еще пострадавшие от действий мошенника, представлявшегося медицинским светилом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ковид больше не страшен: Первая страна ЕС отменяет все коронавирусные ограничения

В субботу в Копенгагене даже дадут концерт на 50 тысяч человек (подробности)

КАРТИНА ДНЯ