Ковид больше не страшен: Первая страна ЕС отменяет все коронавирусные ограничения

Похоже, что европейские страны наконец-то потихоньку снимают карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, что европейские страны наконец-то потихоньку снимают карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. Первой ласточкой хочет стать Дания, которая досрочно объявила о прекращении действия особых мер на своей территории.

Изначально датой возвращения к свободной жизни было объявлено 1 октября, но в Копенгагене решили, что ситуация с коронавирусом позволяет убрать ограничения раньше, так как COVID-19 больше не является «критически опасным заболеванием» и «перестал быть проблемой на уровне государства». Отныне на территории королевства карантин действует только для тех лиц, у кого диагностировали коронавирус. В стране можно даже не носить маски и собираться в любых количествах. Кстати, завтра в Копенгагене пройдет первый в ЕС масштабный концерт, на котором ожидают 50 тысяч зрителей.

Для здоровых датчан снова открыл свои двери кафе и рестораны, бары, кинотеатры и другие развлекательные учреждения, которые можно посещать без пропусков. К сожалению для взрослых и детей, они смогут идти на работу и в школу.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике заявил, что уровень вакцинации в стране очень высокий, что стало одной из причин ослабления карантина. Впрочем, Хойнике заметил, что ограничения могут вернуться в любой момент, если ситуация выйдет из-под контроля. Пойти на послабление власти Дании убедил в том числе тот факт, что страна имеет один из самых высоких показателей вакцинации от коронавируса в мире – 73% жителей старше 12 лет полностью привиты от болезни. Впрочем, гостям, которые захотят посетить Данию, все равно придется соблюдать все меры безопасности. Для въезда в страну требуют ПЦР-тест или справку о вакцинации.

За время пандемии вирус выявили у 350 тысяч подданных королевства, из них около 2,6 тысяч скончались.

Скандинавские страны сейчас идут в европейском авангарде снятия коронавирусных ограничений. Например, Швеция планирует в конце сентября отменить большинство рестрикций, связанных с пандемией, и даже разрешить массовые мероприятия. Норвегия уже давно живет в облегченном режиме с открытыми барами и ресторанами, правда постоянно откладывая введение последнего, наиболее мягкого режима. А в Финляндии премьер-министр Санна Марин заявил, что большинство ограничений, введенных из-за пандемии, могут быть отменены уже в октябре.

Французы пока сохраняют большую часть ограничений, хотя и они задумываются о том, чтобы сделать поблажку для людей и бизнеса. Например, министр труда Элизабет Борн на днях заявила, что власти могут скоро отменить часть ограничений, связанных прежде всего с использованием пропусков с QR-кодами.

А вот Германия пока не намерена сдавать своих «радикальных» позиций. О послаблении ограничений на официальном уровне там почти не говорят, а некоторые земли наоборот вводят новые правила, согласно которым в случае обострения эпидемиологической ситуации непривитым гражданам будет запрещено посещать все общественные заведения.

Впрочем, все ослабления в любом случае носят неокончательный характер. наглядный пример чему - Нидерланды. В июне эта страна отменила большинство ограничений, но после того как из-за штамма «дельта» число больных резко выросло в пять раз, власти снова ввели жесткий карантин.