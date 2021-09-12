Валентина Талызина о новом руководстве Театра им.Моссовета: «Не знаю, надолго ли их хватит, но сейчас я очень довольна»

Актеры театра Екатерина Гусева и Нил Кропалов. Фото - Елена Лапина

10 сентября в Театре им. Моссовета открылся предъюбилейный 99-й сезон. На традиционный сбор труппы пришел почти весь творческий коллектив, от стажерской группы, в которую вошли выпускники мастерской Андрея Кончаловского в ГИТИСе и выпускники мастерской Евгения Писарева в Школе-студии МХАТ, до старейшего актера театра фронтовика Николая Лебедева.

Не хватало только Александра Домогарова. Но он не прибыл по уважительной причине: вечером играл спектакль «Ричард III» (у Домогарова - заглавная роль) и перевоплощался.

В новом сезоне будет много премьер (во всяком случае они заявлены).

На Основной сцене 10, 15 и 21 октября - премьерные показы спектакля «8 любящих женщин» в постановке режиссера Олеси Невмержицкой. В главных ролях: Ольга Остроумова, Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Евгения Крюкова, Анна Михайловская, Анастасия Макеева и другие.

30-31 октября - премьера спектакля «Жестокие игры» - это первая постановка художественного руководителя Евгения Марчелли на Основной сцене театра.

Режиссер Андрей Кончаловский уже создал на сцене Театра им.Моссовета триптих по пьесам Чехова. И теперь замахнулся на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира. Тоже будет трилогия. В декабре - премьера спектакля «Укрощение строптивой», весной выйдет «Макбет», следом - «Буря».

Новый сезон будет совершенно шекспировским. На апрель следующего года запланирована премьера спектакля «Гамлет» в постановке Евгения Марчелли.

В фойе театра выйдет спектакль «Игра навылет» в постановке режиссера Нины Чусовой. В главных ролях – Александр Домогаров и Станислав Бондаренко.

Пройдут премьеры на сцене «Под крышей». Это будут спектакли с короткими названиями: «Мама», «Карлсон», «Горка», «Команда».

- Новый сезон начинаем с надеждами. Поскольку работы будет много (только моих работ планируем три), - сообщил худрук театра режиссер Евгений Марчелли. - Есть надежда, что в предстоящем сезоне мне удастся соединиться с театром, перестать чувствовать себя гостем.

Марчелли был назначен худруком год назад. Директор Алексей Черепнев работает с июля этого года.

После того, как из театра ушел один из ведущих артистов Виктор Сухоруков (теперь он будет работать в Вахтанговском театре), новое руководство решило прислушаться к творческим инициативам артистов, пока все не разбежались.

Евгения Крюкова с Ольгой Остроумовой и Ириной Климовой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Евгений Марчелли уже одобрил несколько постановок по предложениям артистов. Режиссер и актер Сергей Виноградов поставит спектакль «Дом, где разбиваются сердца» по Б.Шоу. Александр Яцко поставит «Дракона» Евгения Шварца.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина предложила для постановки пьесу Островского «Волки и овцы». Талызина исполнит главную роль. Премьера выйдет зимой, режиссер - Игорь Яцко.

- Новое руководство театром старается, во всяком случае делает вид, что прислушивается к мнению коллектива. Не знаю, надолго ли их хватит. Но сейчас я очень довольна тем, что у нас происходит.

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