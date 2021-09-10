Мат в "Современнике" и "мертвая энергия" МХТ им. Чехова: Как московские театры живут после скандалов

В Ермоловском театре, которым руководит Олег Меньшиков, скорее всего затишье временное. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнее время московские театры все чаще задают скандальную новостную повестку. Как будто бы затих недавний, августовский скандал с увольнением значительной части актеров Театра им.Ермоловой. А что нас ждёт впереди, какие неожиданности и «тонкие места», по которым пройдут (или не пройдут) в новом сезоне столичные театры? Давайте разберемся.

ОБМЕН СУДЕБНЫМИ ИСКАМИ

В Ермоловском театре, которым руководит Олег Меньшиков, скорее всего затишье временное. 30 сентября должны быть уволены около 20 актёров (их число постоянно меняется). Это незанятые в текущем репертуаре артисты. Вместо того, чтобы дать им работу, руководство театра их сокращает, ссылаясь на «оптимизацию» и сложную финансовую ситуацию из-за коронавируса. После увольнения, которое скорее всего перенесут на два месяца (только сейчас кадровики театра стали вручать актёрам уведомления) артисты пойдут в суд, где будут бороться со своей администрацией. Администрация тоже пригрозила подать иски в адрес строптивых артистов (тех, кто громче всех выступал в СМИ) о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и персонально Олега Меньшикова. Однако обмена исками пока не было. Обе стороны конфликта выжидают.

Похожее затишье и в МХАТе им. Горького. В июле там случился обмен «прелестными письмами»: Татьяна Доронина написала письмо Путину, в котором пожаловалась на нынешнее руководство МХАТ и потребовала его немедленной отставки. После этого театр направил открытое письмо Дорониной, сообщив ей, что кто-то намеренно вводит в заблуждение и дезинформируют народную артистку (она Президент МХАТа). На самом же деле все хорошо, труппа живет полноценной творческой жизнью.

Тем не менее скандальный спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой пока не играют. Что будет дальше, покажут, как ни странно, выборы в Госдуму и расстановка политических сил. Но худрук МХАТа Эдуард Бояков уже сегодня уверен: и «Грузин…», и Бузова вернутся в Художественный театр в ноябре.

ЗА ТРАНСГЕНДЕРА - ПО ШАПКЕ

О предстоящих премьерах Театра на Бронной его худрук Константин Богомолов объявил загодя. «Новый сезон начнется с постановки Александра Молочникова "Платонов. Болит" по Чехову. Спектакль выйдет в конце сентября», - рассказал еще в июне Константин Юрьевич. Однако ни в сентябрьской, ни в октябрьской афише нового спектакля Молочникова я не обнаружила.

В новом сезоне Богомолов решил усилить репертуар работами вчерашних выпускников театральных вузов - Микиты Ильинчика (он уже здесь ставил на Малой сцене) и Эдгара Закаряна, выпускника этого года режиссерского курса Андрея Могучего. И это, похоже, тенденция. Режиссеры постарше типа Олега Долина, Филиппа Григоряна, Кирилла Вытоптова, Максима Диденко (они ставили на Бронной в первый год богомоловского руководства) почему-то отошли в сторону. И по Москве поползли слухи, что более опытные (чем вчерашние выпускники) режиссеры с Богомоловым не хотят сотрудничать. Кроме супердеятельного, вечно рвущегося в бой Александра Молочникова, да и его премьера, как мы видим, отложена. Говорят, что КБ нехорошо расстается с людьми, не выполняет данные обязательства, урезает уже согласованные бюджеты. А кому понравится, когда на берегу обещают золотые горы, а по факту дают три копейки? Плюс влияние на политику театра Ксении Собчак, супруги Богомолова. Очень многое с ней как будто бы согласовывается, поскольку Ксения Анатольевна может «подогнать бабла», используя свои обширные связи. Это и хорошо, и плохо - для репутации. Трудно поверить, что 25-летнему режиссеру из Беларуси Миките Ильинчику вдруг пришла в голову «креативная» мысль пригласить на роль Раневской в свой «Вишневый сад» светскую даму Наталью Максимову (экс-подругу Ренаты Литвиновой). Недавно в интервью Собчак Максимова рассказала, что она трансгендер. И даже не надо гадать, кто бы мог идею с трансгендером Миките подкинуть. Затея с Наташей Максимовой в итоге сорвалась. Говорят, наверху Богомолову здорово дали по шапке.

Есть и другая проблема: билеты на Бронную плохо продаются. А цены театр задрал выше некуда, например, до 15 тысяч на премьерный спектакль Богомолова «Дядя Лёва» (по мотивам «Покровских ворот»). На ближайшую дату 13 сентября в зрительном зале 140 свободных мест (это при 50% рассадке). С трудом продается даже хороший (и тоже премьерный) спектакль режиссера и драматурга Саши Денисовой со странным и очень длинным названием «Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева». Первоначально было и короче, и лучше – «Бэтмен против Брежнев». Но на «бэтмена» надо было получать разрешение от американских правообладателей. Театр эти «условности» проигнорировал. Прилетело письмо от компании, которая в России эти вещи отслеживает: почему не согласовали название? Пришлось название менять на такое, на которое билеты на спектакль 15 сентября не проданы почти совсем (из 400 мест свободны 300). Хотя ценовой диапазон дает широкий выбор для зрителей: от 500 до 12 000 рублей за билет.

СКИДКИ НА ПРЕМЬЕРЫ В МХТ

Невесело и в МХТ им. Чехова. Оттуда идет какая-то «мертвая энергия». В этом году руководитель театра режиссер Сергей Женовач набрал курс в свою мастерскую в ГИТИСе и на вручении студенческих билетов ребятам сказал: «Я вообще не знаю, что с вами делать» (передали присутствовавшие на этой встрече студенты). Вот так. Завкафедрой режиссуры, руководитель МХТ вдруг сообщает широкой аудитории, что он не знает ни в какую сторону идти, ни что делать, нет ни идей, ни энергии… Жалко студентов, но ещё жальче прекрасных артистов Художественного театра, которые ждут интересной работы. И не могут дождаться.

Женовач выпускает один спектакль в год, на другие постановки обычно приглашает своих учеников. Итог этой творческой деятельности наглядный. Недавно моим друзьям на почту пришла рассылка (они покупают билеты онлайн, поэтому попадают в базу театра, по которой делается электронная рассылка о премьерах и акциях) с промокодом на скидку на все спектакли, которые вышли «в эпоху» Женовача, начиная с его свежей премьеры «В окопах Сталинграда», ею открылся сезон, и заканчивая спектаклями его учеников - Егора Перегудова, Уланбека Баялиева, Айдара Заббарова. В то время как старые спектакли, особенно Богомолова, Кирилла Серебренникова, Ренаты Литвиновой продаются прекрасно и без скидки. У Литвиновой масса поклонников, ее обожают зрители (лично я не из их числа). Старожилы МХТ вспоминают, что на «Вишневом саде» с ее участием всегда был аншлаг. А еще старожилы говорят, что при Олеге Табакове такого быть не могло, чтобы сезон открывался со скидок.

МАТ УБРАЛИ...

В июле разразился скандал в «Современнике» - Общественная организация «Офицеры России» обвинила создателей спектакля «Первый хлеб» и главную исполнительницу Лию Ахеджакову в неуважении к защитникам отечества и в русофобских настроениях. На сегодняшний день в афише театра этого спектакля нет. Но как нам сказали в билетной кассе «Современника», возможно, его всё-таки добавят в октябрьский репертуар. Как на это отреагируют «Офицеры» трудно сказать. Может, и обойдется. Весь мат из спектакля вычистили. Если убрать экстремальное слово «говнюк» из монолога Ахеджаковой, адресованного ветеранам, всё остальное, включая гейскую тему, выглядит довольно безобидно.

... "КОНСКИЕ ЦЕНЫ" ОСТАВИЛИ

В Театре Олега Табакова, которым руководит Владимир Машков, как будто бы всё благополучно. Но если в прошлом сезоне с «Табакеркой» рассталась только актриса Роза Хайрулина (по собственному желанию, кстати), то в этом году Машков не продлил контракт целому списку. Есть в этом списке и «старички» «Подвала» (так театр называл Олег Табаков), например, народный артист Михаил Хомяков и заслуженная артистка Евдокия Германова. В список попали: Ольга Красько, Василий Бриченко, Анастасия Дворянская, Илья Богомолов и Михаил Бочаров. Вячеслав Чепурченко и Василий Неверов продолжат сотрудничество с театром в качестве приглашенных артистов. Если с Хомяковым все ясно: народный артист не справился с пагубной тягой к спиртному. Более или менее ясно с Германовой.

Сама-то она, конечно, говорит, что «много лет стучала в стену родного театра» и ее не слышали (не давали роли). Но из театра приходит совсем другая информация: Машков бесконечно предлагал ей новые роли, а Дуся отказывалась. И сколько можно терпеть капризы артистки? А вот почему не продлили контракт Ольге Красько (звезда фильма "Турецкий гамбит"), непонятно. Она - многодетная мать, дисциплину не нарушает. Играла много, включая новые спектакли, выпущенных при Машкове. Еще больше вопросов к «конскому ценнику» на билеты, которые плохо продаются даже при 50% рассадке. На совсем свежую премьеру – спектакль «Бумбараш» в постановке Владимира Машкова на ближайшие показы не продана половина зала. Но и стоимость билетов: 3000 – 16000 руб. Такая же история с другими премьерными спектаклями - «Мольер, avec amour» в постановке Сергея Газарова (билеты: 3,500 – 12000 руб), «И никого не стало» в постановке Машкова (8000- 16000 руб.). Из «дорогих» спектаклей более или менее продаются «Матросская тишина» и «Ревизор» (8000 – 16000 руб), в которых играет Машков.

И во многих других театрах обстановка тоже довольно нервозная для начала сезона. Может, действительно коронавирус так повлиял, а может, как говорил Жванецкий, что-то пора «подправить в консерватории»?