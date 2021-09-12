Как сейчас выглядит измученный болезнью Андрей Губин: "Состояние гниющего заживо человека"

Недавно Андрей Губин вернулся в Россию из Египта, где активно лечился. Фото: Instagram.com

Андрей Губин 15 лет страдает от тяжелого недуга. Певец мучается от сильных болей. Недавно артист вернулся в Россию из Египта, где активно лечился. Однако его состояние резко ухудшилось, артист вернулся в Москву. Судя по последним фотографиям, звезде 90-х действительно не очень хорошо.

Андрей Губин много лет назад покинул эстраду и живет затворником. Он тяжело болен. Лучше ему не становится. "Состояние гниющего заживо человека, но не духовно гниющего, а физически. Я себя ужасно чувствую", - цитирует 47-летнего артиста 5-tv.ru.

Одна из поклонниц разместила фотографию с кумиром. В начале сентября Андрей вернулся в Москву из Египта. Снимок был сделан в аэропорту. Губин выглядит похудевшим и уставшим.

Исполнитель страдает от неврологического недуга - левосторонней прозопалгии. Из-за этого артист часто ездит за границу, чтобы поправить здоровье. "Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все", - рассказывал вокалист.

Что касается личной жизни, то сейчас исполнитель не одинок. Он проживает с девушкой, которая за ним ухаживает.

Несмотря на проблемы со здоровьем, певец продолжает заниматься творчеством. Андрей Губин прославился в середине 90-х хитами "Зима-холода", "Мальчик-бродяга", "Лиза" и "Девушки, как звезды". Невероятная популярность артиста сошла на нет в середине нулевых.