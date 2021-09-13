Число льготников вырастет на миллион: кто из россиян может получить субсидию на оплату ЖКХ

Документ уже внесен в парламент, и если его примут, то гораздо больше россиян смогут претендовать на субсидии по оплате услуг ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нынешней осенью Госдума рассмотрит законопроект о снижении максимальной доли затрат на коммуналку в доходе семьи. Документ уже внесен в парламент, и если его примут, то гораздо больше россиян смогут претендовать на субсидии по оплате услуг ЖКХ.

Эта субсидия - региональная. Поэтому каждая область и республика имеет право установить свой максимальный порог, но не выше 22% (эта цифра указана в постановлении правительства). Если расходы семьи на оплату коммунальных услуг превышают этот порог, то разницу компенсирует региональная казна. Например, если вы платите за коммуналку 30% семейного дохода, то 8% вам могут вернуть из бюджета.

Больше половины регионов установили планку в 22%, но у некоторых порог существенно ниже. Например, москвичи получают такую субсидию, если на коммуналку уходит от 10% дохода.

- Многие регионы и хотели бы поддержать своих жителей, но у них просто нет таких денег. В первую очередь это касается дотационных регионов. Поэтому мы считаем, что средства должны идти из федерального бюджета, - рассказала Kp.ru Галина Хованская, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, который внес этот законопроект в парламент.

Как объяснила Галина Хованская, законопроект предлагает не только платить субсидию из федеральной казны, но и снизить порог для всей страны до 15%. Законопроект рассмотрят уже осенью, и если его примут, то он вступит в силу сразу после подписания президентом. И тогда субсидия будет зависеть только от дохода семьи, а не от богатства региона, в котором она живёт.

- Как можно выжить на оставшиеся деньги, если отнять от пенсии 22%? - говорит Галина Хованская. - К тому же число людей, которые нуждаются в такой помощи, за последнее время выросло. В пандемию многие потеряли работу, в некоторых семьях кормильцы умерли от ковида...

Субсидии на оплату услуг ЖКХ в России получают около 3 млн человек, в основном это многодетные семьи и пенсионеры. На выплаты уходит 70-75 млрд рублей в год. Если планку снизят до 15%, то число льготников может вырасти примерно на миллион.

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