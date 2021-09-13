Владимир Путин: «Мне самому скоро на карантин придётся уйти. Очень много людей болеет вокруг»

После официальной части началось неформальное общение. Спортсмены попросили оставить автограф на медалях, а заодно и поговорили о насущном. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

После официальной части началось неформальное общение. Спортсмены попросили оставить автограф на медалях, а заодно и поговорили о насущном. В том числе и о пандемии коронавируса в России:

- У нас сейчас врачи изучают, даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит, - заявил Владимир Путин. А потом добавил: «Мне самому скоро на карантин придётся уйти. Очень много людей болеет вокруг»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

На слова президента уже отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что «Путин образно выразился, говоря о своей возможности уйти на карантин из-за ситуации с коронавирусом»

- Никаких изменений в графике из-за ситуации с ковидом пока нет, - заверил Песков.

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