МакSим запретили петь из-за тяжелых осложнений после болезни

МакSим сообщили, что тяжелое течение болезни и осложнения у нее случились из-за отказа от вакцинации Фото: www.youtube.com

38-летняя певица МакSим проходит реабилитацию после перенесенной коронавирусной пневмонии. Артистка работает с врачами дома. Болезнь у Марины Абросимовой протекала в тяжелой форме, были серьезные осложнения. О длительном восстановлении после чудесного спасения МакSим рассказала Ксении Собчак в ее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»

МакSим набирает вес после больницы стремительно – уже весит 44 кг. Марина похвасталась, что смогла влезть в платье, которое ей давно уже было мало. Звезда помнит все, кроме концерта в Казани, на котором пела с высокой температурой – после этого она вернулась в столицу, где ее и госпитализировали. Сейчас у звезды все в порядке с памятью и рассудком.

Ежедневно певица в своей квартире принимает врача-реабилитолога – под его контролем делает гимнастику, восстанавливает легкие. Физические упражнения сочетаются с дыхательной гимнастикой. Марина до сих пор немного кашляет. Певица на связи с врачами – ее состояние контролируют, регулируя назначения. Недавно все СМИ облетела видео, как Марина спускается по ступенькам больницы, опираясь на руку мужчины, которого записали в ее ухажеры. Но это был Денис Павлов, врач анестезиолог-реаниматолог 52-й больницы, который с командой коллег спасал пациентку с тяжелой дыхательной недостаточностью и массой других осложнений. Он контролирует состояние звезды и сообщает, что меньше 15% выживают после ЭКМО – аппарата, который насыщает кровь кислородом. Таких, как Марина мало, поэтому она на особом контроле.

Когда Марине последний раз делали КТ, врач удивился: «А зачем ей легкие такого размера? Как у мужчины!» Разработанные большие легкие у звезды, благодаря пению.

Певица делает зарядку — сочетает физические упражнения и дыхательную гимнастику Фото: www.youtube.com

МакSим рассказала об ограничениях в своей жизни: «Ближайшее время мне нельзя петь, нельзя летать, далеко перемещаться. Сейчас планирую заниматься своей школой искусств, принимать там деток, заниматься ими.»

10 июня 2021 года МакSим второй раз открыла свою школу искусств, предыдущий запуск был в 2015-м году, тогда школа проработала два года. После открытия бизнес-проекта для детей Марина как раз попала в больницу. Певица теперь опытная - купила помещение, а не арендует, как раньше. Это серьезные расходы – деньги Марины и ее любимого мужчины. На вопрос «откуда у нее деньги» - ведь МакSим не работает корпоративы. Марина отвечает так: «Большинство популярных артистов любят погулять, а я нет!»

Сейчас Марина хочет писать песни для подрастающего поколения, и ее не смущает петь свои старые хиты. Она пока не планирует пользоваться моментом и перезапускать на волне успеха бренд МакSим. Звезда не хочет вести активную жизнь гастролирующей звезды: «Знаю, что как только я напишу новую хорошую песню – я поеду на гастроли. И дети меня не увидят…» Действительно активно гастролирующие зарабатывающие звезды редко бывают дома. Но у Марины есть богатый покровитель – любимый мужчина.

Много вопросов от поклонников – почему молодая женщина так тяжело болела? МакSим всю пандемию считала, что коронавирус не страшная болезнь: «У знакомых и родных все проходило легко. Мама моя не болела, она делала прививку». Мама не смогла уговорить звезду вакцинироваться от COVID-19. Врачи объяснили МакSим ее тяжелое течение болезни тем, что она не сделала прививку от коронавируса.

В семье помимо спасения Марины еще одна радостная новость. Ранее у папы МакSим была диагностирована 4-я стадия рака легких. Звезда предлагала отцу лечится в Москве, но он выбрал врачей в Казани. Певица сообщила о ремиссии у близкого человека: «Болезнь приостановлена. Он чувствует себя прекрасно».

Реабилитолог приезжает к звезде домой Фото: www.youtube.com

МакSим рассказала о мыслях и ощущениях, которые ее теперь часто посещают: «Я ощущаю спокойствие. Не могу не вспомнить момент, когда еще не могла ходить. Меня подвезли в кресле к открытому окну – я смотрела на деревья и у меня текли слезы. Хотя я очень редко плачу. Ощущение счастья от простых вещей - оно не покидает. Говорят, что все, кто переболел коронавирусом страдают жуткой депрессией. Меня это не настигает совершенно. Я поняла, что все неспроста. Для чего-то я все еще здесь и должна много успеть. По крайне мере доказать и показать кому-то, что все в наших руках».

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