Что увидела певица МакSим после остановки сердца: "Я умираю и мне хорошо"

Певица МакSим впервые после выхода из комы дала большое интервью. Фото: www.youtube.com

Певица МакSим впервые после выхода из комы дала большое интервью. В откровенном разговоре с Ксенией Собчак она подробно описала, как протекал коварный коронавирус. В частной клинике, куда сначала обратились близкие артистки, ей помочь не смогли - пришлось экстренно госпитализировать Марину Максимову в 52-ю клиническую больницу Москвы, где был аппарат ЭКМО. Именно эта сложная техника (по сути - искусственное сердце и легкие пациента) помогла спасти певицу. Однако, местные врачи столкнулись с другой грандиозной проблемой: МакSим никак не могла очнуться от медикаментозной комы, у нее развились страшные осложнения и даже появились дыры в легких.

О том, что чувствует умирающий человек, звезда помнит до сих пор.

- Теперь для себя я точно знаю: когда закрывается крышка гроба, жизнь не заканчивается, а только начинается, - призналась МакSим. - Я оказалась совершенно в другой реальности, и у меня было четкое осознание, что наше пребывание на Земле куда менее настоящее, чем тот другой мир. Я почувствовала себя в полете: какой-то закат, какое-то тепло... Вдруг услышала голос своего духовника и сказала ему: "Батюшка, я умираю, мне хорошо". Хотя когда ложилась в больницу, я совсем не собиралась умирать! Думала, сейчас меня быстренько полечат... А в коме вдруг появилось принятие и спокойствие, страха смерти не было. Голос батюшки сказал: "Дорога на небеса нам пока закрыта". Я в какой-то странной кабине стала спускаться вниз, и там оказалась зима. Какие-то люди поливали друг друга холодной водой... Они стали поливать меня, но мне было не холодно. Я все смеялась: "Да я вас тут всех знаю, всё, пошла я от вас". И в этот момент услышала фразу: "Похоже, за нее молятся".

Как Марина узнала уже потом, в искусственной коме у нее дважды произошла остановка сердца. И вот как она почувствовала это в потустороннем мире.

- За мной пришли какие-то люди: "С тобой хотят проститься". Мы поднялись наверх, где снова было солнце. И вдруг они резко нажали какой-то рычаг, и мы с огромной скоростью рухнули вниз. Они сказали: "А мы пошутили!". И уже в этой реальности, когда я пришла в себя, то узнала об остановке сердца. Слава Богу, что в тот момент я была подключена к аппарату ЭКМО, который заменяет работу сердца. Если бы его не было, я бы просто не выжила, - рассказала певица.

Артистка уверена, что все происходившее с ней - вовсе не сон и не игры разума, находящегося в бреду, а вполне реальное путешествие души. При этом расхожих образов вроде света в конце туннеля и выхода из собственного тела МакSим не увидела.

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