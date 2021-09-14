Операция «чистые лапки»: ученые проверили, могут ли кошки и собаки разносить ковид

Домашние животные могут заражаться коронавирусом SARS-CoV-2 так же, как люди. Фото: Shutterstock

Про то, что домашние животные могут заражаться распространенным сейчас коронавирусом SARS-CoV-2 известно достаточно давно. Публикации об этом встречались в научной прессе. В Санкт-Петербурге человеческим коронавирусом заболел кот, состояние животного изучали в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева. Вспышки коронавируса бывали среди норок на фермах Дании, в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. «Корону» находили среди собак, тигров и львов. Однако все это были случаи, когда животные цепляли заразу от человека, а не наоборот.

Но вопрос, а происходит ли обратная передача, может ли вирус мутировать в организме животного, а потом вновь перескочить на человека, остается открытым. Равно как непонятно, а могут ли домашние животные, наши кошки и собаки переносить «корону» на своей шерсти и лапках.

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова приводит в своем инстаграме разбор статьи итальянских ученых из научного журнала «Viruses», которые отчасти попробовали ответить и на эти вопросы. Целью исследования стала проверка того, а правда ли собаки и кошки могут выступать как пассивные механические переносчики коронавируса, если живут в тесном контакте с заболевшими людьми.

В исследовании участвовали 48 собак и 15 кошек, принадлежащих пациентам с COVID-19. У животных собрали кожные и межпальцевые мазки, материал протестировали. Время, прошедшее между положительным результатом мазка у владельца и сбором образца у домашних животных составляло от 1 до 72 дней. При этом среднее время было определено в 23 дня для собак и 39 дней для кошек.

Вывод утешителен. Абсолютно все образцы дали отрицательный результат. То есть домашние животные не переносят SARS-CoV-2 на шерсти и подушечках лапок.

Правда, ученые не исключают, что съев, к примеру, салфетку с частицами вируса, собаки все же могут поделиться вирусом с человеком, если оближут от радости его лицо. Так что меры гигиены при общении с незнакомыми животными стоит соблюдать, равно как и исключить «поцелуи» с питомцами заболевших коронавирусом людей.