Андрей Звягинцев находится в тяжелом состоянии: "Да, это правда"

Режиссер Андрей Звягинцев - в тяжелом состоянии в одной из больниц Германии. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Андрей Звягинцев экстренно госпитализирован в Германии. Режиссер "Левиафана" и "Елены" находится в тяжелом состоянии.

"Да, он в тяжелом состоянии. Он находится в Германии. Это правда", - цитирует "Звезда" осведомленного источника из окружения режиссера.

Примечательно, что первый раз артист был госпитализирован в Москве. А второй раз - в Германии. С тех пор он находится в больнице. "До сих пор это все тянется. Врачи молчат, ничего не говорят, они борются", - уточнил собеседник издания.

Андрей Звягинцев считается одним из самых титулованных современных российских режиссеров. Он является лауреатом Каннского и Венецианского фестивалей, дважды номинирован на "Оскар" и премию британской киноакадемии BAFTA. В 2015 году получил "Золотой глобус" за фильм "Левиафан".

Бывшая жена Звягинцева отказалась комментировать состояние артиста. Звягинцев развелся с Анной Матвеевой в 2018 году. Режиссер ведет закрытый образ с жизни. Известно лишь, что у бывших супругов есть сын Петя, который появился на свет в 2009 году.

Первой женой Звягинцева была актриса Ирина Гринева. С ней Андрей Петрович прожил шесть лет.

В молодости режиссер встречался с актрисой Верой Сергеевой. Когда Андрей ушел в армию, то узнал, что Вера ждет ребенка. У Веры и Андрея родилась двойня. Один мальчик умер через неделю после рождения. Другому, Никите Сергееву, 32 года. Он проживает в родном Новосибирске.