Менеджмент Андрея Звягинцева не опровергает сообщения об экстренной госпитализации режиссера из-за ковида

Режиссер Андрей Звягинцев Фото: Евгения ГУСЕВА

13 сентября несколько телеграм-каналов сообщили о госпитализации кинорежиссера Андрея Звягинцева. По информации СМИ, в настоящий момент он находится в Европе в одной из немецких клиник, куда был доставлен с диагнозом «коронавирус».

Певица МакSим полтора месяца провела в коме, заболев covid-19. Наставник шоу «Голос» Александр Градский совсем недавно перенес коронавирус и, вопреки новостям про реанимацию, уже восстанавливается. Телеведущий Дмитрий Киселев тоже перенес этот актуальный вид вируса.

Каждый раз данные о болезни знаменитостей приходится перепроверять. Ведь далеко не каждый стремится рассказать о диагнозе. Многие стремятся скрывать и давать еще больше поводов для кривотолков. Так получилось и с Андреем Звягинцевым, заболевание которого строго засекретили близкие. Только через телеграм-каналы информация начала просачиваться. И зрители узнали, что их любимый режиссер находится в тяжелом состоянии.

— В окружении режиссера опровергают распространенную в телеграм-каналах информацию о том, что Звягинцев «находится при смерти», — говорится в одном из сообщений. — На данный момент об угрозе жизни речи не идет.

В сети обсуждалось, что заболел Звягинцев еще в июле. Все было настолько плохо, что якобы поражение легких составляло 90%. Тогда режиссера госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Месяц Андрей Петрович болел, после чего был переведен в ГКБ им. Давыдовского на Таганке. Оттуда его и транспортировали в Германию для последующего лечения и реабилитации. Инсайдерские источники уверяют, что угрозы жизни теперь нет, при этом состояние пациента оценивается как тяжелое.

Однако из-за отсутствия прямых цитат и официального заявления хотя бы от коллег Звягинцева слухи только множатся.

kp.ru попытался проверить эту информацию. Продюсер Александр Роднянский, с которым режиссер работает и дружит уже много лет, недвусмысленно отказался комментировать сообщение. Анна Васильева — пресс-атташе компании «Нон-стоп Продакшн», выпускавшей «Левиафан», «Нелюбовь» и другие фильмы Андрея Звягинцева — прочитала сообщения, но тоже проигнорировала их. Как и Екатерина Шнейдерова, работающая с Александром Роднянским.

На наш звонок ответила только Наталия Горина, сценарист и продюсер «Нон-стоп Продакшн».

— Я тут точно ни при чем, мне о состоянии Андрея Петровича ничего не известно, — сказала она.

Поскольку ни один человек из окружения Звягинцева не опроверг информацию о тяжелой болезни режиссера, есть основания предполагать, что слухи вовсе не беспочвенны.

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