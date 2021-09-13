Соседи отравившихся арбузом москвичей начали возвращаться из больницы

Из многоэтажки госпитализировали по меньшей мере 12 жильцов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Вечером 13 сентября в свою квартиру на Совхозной, 16 в Люблине вернулись подростки из семьи Гуловых и их дядя. Девочек 12 и 17 лет, а также 26-летнего родственника госпитализировали 11 сентября. За день до этого из квартиры этажом выше медики забрали семью Ефремовых. Бабушка и внучка скончались в больнице, предположительно, после того, как съели арбуз.

— Сейчас вернулась домой семья мигрантов — две школьницы и их дядя. Они тоже ели арбуз, но купили его не в том супермаркете. Вместе с ними приехали сотрудники полиции, сопроводили их до квартиры, — рассказал kp.ru один из жителей дома на Совхозной.

Из многоэтажки по меньшей мере госпитализировали 12 жильцов. Первый трое — семья Ефремовых, в которой и погибли бабушка с внучкой. Выжила только мама ребенка. Кроме вернувшихся в дом мигрантов, с Совхозной также увозили в больницу детей и пенсионеров. Однако им тоже разрешили вернуться домой. Некоторых забирали для «перестраховки», у других диагноз «ротавирусная инфекция», что может быть простым совпадением.

13 сентября СК задержал дезинсектора, который проводил в супермаркете за домом обработку от тараканов и грызунов. Во время процедуры товары в магазине не убирали. Яд мог попасть на арбуз, который ели Ефремовы.

В разговоре с kp.ru санитарный врач уточнил, что отравиться инсектицидами человеку крайне сложно — нужно съесть очень много отравы. Другое дело крысиный яд. Он обладает отложенным действием и представляет реальную угрозу для людей. Ефремовы сначала отказались от госпитализации и только когда женщинам стало совсем плохо, их увезли в больницу. Из квартиры изъяты личные вещи и продукты. Все отправлено на экспертизу.

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