Мог ли яд от тараканов или крыс на арбузе убить двух человек: Отвечает санитарный врач

В Москве задержан сотрудник дезслужбы, которая обрабатывала супермаркет на улице Совхозная, 16 в Люблине. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве задержан сотрудник дезслужбы, которая обрабатывала супермаркет на улице Совхозная, 16 в Люблине. После этого семья Ефремовых купила в магазине арбуз, а на следующий день маму, бабушку и 15-летнюю дочку госпитализировали. Бабушка и внучка погибли, мама в реанимации. Предварительной причиной отравления следователи считают химикаты, которые использовали для обработки от вредителей.

«КП» спросила врача-дезинфектолога, директора по качеству компании «Добролов» Николая Дубинина, сколько нужно инсектицидов, чтобы убить человека. Для обработки, по одной из версий, использовали препарат «Цигатрин». Это классическое средство, которое применяют повсеместно, чтобы избавиться от насекомых — тараканов, клопов, блох и муравьев. В то же время в магазине могли также травить грызунов. По версии источника kp.ru, в арбузе нашли как раз крысиный яд.

ТОКСИЧНО, НО ТОЛЬКО ДЛЯ НАСЕКОМЫХ

— Смысл инсектицидов в том, что они токсичны в первую очередь для насекомых. Чтобы отравиться человеку — нужно есть вещество ложками, — рассказал Дубинин kp.ru. — Дезинсекторы разбавляют эмульсию химиката водой и затем опрыскивают поверхности. По видео с камер видно, что работу проводили халтурно — побрызагал немного и пошел дальше.

Но даже при таких обстоятельствах, собеседник, считает: отравиться инсектицидами, которые попали на продукты, до летального исхода не то что сложно, а невозможно. Свой основной урон они могут нанести при опрыскивании — если человек вдыхает взвесь. Но не почувствовать это сложно — человек начинает кашлять, появляется насморк. Находиться в таком помещении без респиратора очень сложно.

Если вещество попало на фрукты-овощи, то даже кое-как ополоснув их под краном, часть средства уйдет с водой. Не говоря уже о том, что тот же арбуз могли помыть хорошо. Так что покупать товары в супермакретах, где халатно провели обработку от тараканов не так опасно.

Сотрудник дезслужбы - опытный работник, со специальным сертификатом. Фото: СОЦСЕТИ

МОЖЕТ, ЭТО БЫЛ КРЫСИНЫЙ ЯД?

Санитарный врач рассказывает, что сетевые супермаркеты заключают договоры с дезслужбами. Те ежемесячно обрабатывают все точки для профилактики. А если в магазине заметили вредителей раньше срока, то специалист выезжает внепланово. Тараканы на Совхозной были. Об этом kp.ru рассказывали сами жильцы. В соцсети выкладывали видео, снятое во дворе многоэтажки: колодец облеплен полчищами усатых.

В то же время в магазине могли также травить грызунов. Яды для крыс действуют на всех теплокровных — в том числе человека.

— Они опасны, но! Современные препараты не острого, а отсроченного действия. На тот случай, если человек съест яд, отравление будет происходить постепенно — чтобы успели оказать первую помощь. Я работаю в этой сфере больше 15 лет и на моей памяти в Москве не было ни одного случая отравления после обработки в магазинах, — резюмировал kp.ru Николай Дубинин.

Напомним, погибшие девочка и бабушка в больницу поехали спустя сутки после первых симптомов. Мама, на 6 часов раньше.

Также версия с химикатами от вредителей объясняет, почему из дома на Совхозной госпитализировали в те же дни минимум 12 человек. Многих жильцов увозили прямо на глазах корреспондента «Комсомольской правды». Александр Ишевский, доцент кафедры технологии продуктов питания Национального исследовательского университета (ИТМО) предположил, что люди могли не есть арбузы, но при этом попробовать картошку, или яблоки из этого магазина.

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