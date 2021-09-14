Возобновление авиасообщения с Кенией с 21 сентября 2021: полетят ли туда туристы

Сафари в национальных парках. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оперативный штаб принял решение с 21 сентября возобновить авиасообщение ещё с четырьмя странами: Испанией, Словакией, Кенией и Ираком. Единственное из государств, принимающее сейчас российских туристов, это Кения.

Готовы ли лететь туда отпускники? Будут ли рейсы в реальности? Каковы условия въезда? И ради чего совершать путешествие в африканскую страну?

Прямых рейсов между Россией и Кенией на данный момент нет (в отличие, например, от Испании, куда и до официального возобновления авиасообщения выполнялись многочисленные грузопассажирские рейсы).

Оперштаб разрешил российским авиакомпаниями 2 раза в неделю летать из Москвы в Найроби. Пока перевозчики не заявили о своём желании воспользоваться этим правом.

- Кения до пандемии была экзотическим дорогим направлением, куда наши соотечественники выезжали в основном на сафари. Также в стране есть пляжные курорты на побережье Индийского океана, - рассказала kp.ru PR-директор компании «Интурист» Дарья Домостроева.

Собственно, как раз на пляжи Индийского океана, в кенийский город Момбаса, до коронавируса российские туроператоры запускали чартеры из Москвы. Но сейчас возможны только регулярнее рейсы и только в столицу Найроби. От моря из Найроби очень далеко, более 500 км. Зато для сафари в национальных парках, в том числе и легендарном Масаи-Мара, удобен перелёт именно в Найроби.

Кения открыта для туристов, в том числе граждан РФ. Для въезда нужен ПЦР-тест, сделанный максимум за 96 часов до прибытия в страны, и виза. Ее можно получить онлайн или по прилету, это стоит 50 долларов.

В Ассоциации туроператоров России сравнивают Кению с Танзанией, а точнее с островом Занзибар. Он стал доступен российским туристам год назад, и оказался хитом прошлого зимнего сезона. Обе страны — на восточном побережье Африки, обе предлагают отдых на Индийском океане. Но тогда был закрыт практически весь остальной мир. Сейчас есть Египет и Куба, Мальдивы и Сейшелы, Доминикана и Эмираты. В Кении идеальный для пляжного отдыха сезон тоже с середины осени до весны, как и в этих странах.

Сможет ли она составить конкуренцию Египту или Дубаю, даже когда появятся прямые рейсы? Нет, конечно. В Кению наши туристы если и полетят, то ради экзотики и сафари в «желтой жаркой Африке». Желающие летают и сейчас - стыковочными рейсами через Стамбул, Каир, Доху, Дубай. Билеты стоит порядка 45 тысяч рублей туда - обратно.

В любом случае, если прямые рейсы в Кению появятся в реальности, а не только на бумаге, у путешественников будет ещё один маршрут для зимних путешествий в тёплые края.

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