Авиасообщение с Испанией открыто для россиян с 21 сентября 2021: что надо знать туристам

Официально Испания пока не принимает россиян с туристическими целями. Фото: Shutterstock

Оперативный штаб принял решение о возобновлении авиасообщения между Россией и еще четырьмя странами: Испанией, Словакией, Кенией и Ираком. Самая популярная у туристов в этом списке – Испания. До пандемии в стране фиесты и сиесты отдыхали больше миллиона наших соотечественников в год. Загорали на пляжах Коста-Бравы, Майорки и Канарских островов, ходили по музеям Мадрида, наслаждались архитектурой Барселоны и Севильи. Испанская кухня, вина и отличный шопинг лишь добавляли желания еще раз слетать на родину Антонио Бандераса и Пенелопы Крус.

Но, увы, пока все это – либо в прошедшем времени, либо в будущем. Официально Испания пока не принимает россиян с туристическими целями. Приехать туда можно обладателям ВНЖ (и таких немало, обеспеченные россияне активно приобретали недвижимость на испанском побережье), на учебу и лечение, по семейным делам (а смешанных браков опять же много), а также по бизнес-приглашениям.

С другой стороны, Испания явно готовится открыться и для туристов: с июня консульство в Москве возобновило выдачу виз, открылись визовые центры. Все ждали, что вот-вот и границу откроют, но пока этого не случилось.

По решению Оперштаба, с 21 сентября разрешено выполнять рейсы по следующем маршрутам в Испанию:

Москва – Мадрид – 4 раза в неделю;

Москва – Барселона – 4 раза в неделю;

Москва – Малага – 2 раза в неделю;

Москва – Аликанте – 2 раза в неделю.

В общей сложности 12 рейсов в неделю. Скорее всего, все или почти все появятся в расписании «Аэрофлота». А поскольку международное авиасообщение возобновляется на принципах взаимности, столько же смогут выполнять и испанские авиакомпании.

Все города – популярные и востребованные у путешественников, в этом смысле Оперштаб попал в точку. Туристам, когда будет разрешен въезд, полезны были бы еще рейсы в Валенсию, на Майорку и Тенерифе. Но это дело будущего.

Впрочем, в случае с Испанией нюанс еще и в том, что в реальности самолеты туда летают давно. Только в статусе грузопассажирских рейсов. Как раз потому, что и даже при запрете на туристические поездки спрос на полеты в Испанию большой: обладатели недвижимости и ВНЖ, жены испанцев и бабушки детей от смешанных браков и так далее... Теперь рейсы будут официальными, что, разумеется, удобнее и надежнее.

Для посадки на рейс в Испанию и пересечения границы необходим документ, подтверждающий основания для въезда, ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета, и QR-код, полученный на сайте Spain Travel Health. Сертификаты о прививке российскими вакцинами Испания не признает. Карантина по прибытии нет.

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