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Звезды14 сентября 2021 10:50

Кто стал участниками шоу «Ледниковый период — 8»: Медведева, Загитова, Пресняков, Дава и Траньков

Несмотря на строгую секретность, звездный состав потихоньку вырисовывается
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Внук Аллы Борисовны Пугачевой все чаще пугает подписчиков.

Внук Аллы Борисовны Пугачевой все чаще пугает подписчиков.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тренировки в шоу «Ледниковый период» (Первый) в полном разгаре. Как и в прошлом году, продюсеры проекта держат каждую новость о нем за семью печатями. Как и в прошлом году, информация так или иначе просачивается — нет в этом мире звезд, умеющих держать язык за зубами. Природа знаменитости устроена чуть иначе. Поэтому kp.ru представляет тех, кто определенно примет участие в ледовом проекте.

Давид Манукян

Известный как рэпер Дава и бывший парень Ольги Бузовой, а теперь фаворит Филиппа Киркорова, Давид Манукян начинает прозрачно намекать, что готов к выходу на лед. На днях он ни с того ни с сего выложил в инстаграме шуточный ролик из проекта «Шоу большой страны», отсылающий к «Танцам со звездами», в которых артист участвовал, поскольку является профессиональным танцором. Некоторые источники подтверждают, что Дава оформил переход в «Ледниковый период» и примет участие в восьмом сезоне проекта после Ольгой Бузовой, которую зрители наблюдали в эфире в прошлом году.

Никита Пресняков

Внук Аллы Борисовны Пугачевой все чаще пугает подписчиков. То сообщил, что вынужден сидеть на жесткой диете из-за полипов в желчном пузыре, то отказался от мяса, то начал оправдываться после того, как кто-то назвал его бездельником. Никита Пресняков выложил в инстаграме целый список занятий, которым без остатка посвящает себя: от монтажа клипов до репетиций в Губернском театре. Есть в экстремально сложном графике артиста и место для подготовительных тренировок к «Ледниковому периоду». Они проходят «почти каждый день», сообщает Никита.

Евгения Медведева

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Об участии двукратной серебряной олимпийской медалистки в «Леднике» сообщал Алексей Ягудин — ведущий проекта: написал, что это «планируется». Намекал на это и продюсер шоу Илья Авербух.

— Я абсолютно убежден, что это две великие спортсменки, которым совершенно нечего между собой делить, и болельщики их обеих просто обожают, — подчеркнул в летнем интервью он. — Я буду очень счастлив, если и Женя, и Алина будут участвовать в новом сезоне проекта Первого канала «Ледниковый период». А в каком качестве – уже не так принципиально.

Максим Траньков

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Если в предыдущем сезоне шоу мы видели только жену Максима Транькова — фигуристку Марину Волосожар, то в этом году ожидается и его участие. В эфире Первого канала Илья Авербух подтвердил это: «Мы вышли на финальную стадию. Вы увидите своего любимого Максима Транькова». Напомним, в прошлом году олимпийский чемпион отказался от съемок, потому что сконцентрировался на тренерской работе.

Ксения Бородина

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Протестировав Ольгу Бузову в качестве генератора трафика, продюсеры проекта решили продолжить эксперименты и позвали в шоу Ксению Бородину — бывшую коллегу Оли по «Дому-2». Ну а что? 17,5 миллионов подписчиков на дороге не валяются. Такая армия может дать солидный приток интереса к восьмому сезону ледового шоу.

Алина Загитова и Алексей Ягудин

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Главный легальный инсайдер «Ледникового периода» Алексей Ягудин не скрывает, что будет вести и восьмой сезон шоу.

— Надеемся с Алиной Загитовой, что будет вот так, — подписал совместное с фигуристкой фото Ягудин в ответ на вопрос, кто будет вести новый сезон проекта.

В настоящий момент 19-летняя Алина усиленно учится на факультете продюсирования и культурной политики РАНХиГС, что, конечно, не помешает съемкам. Она уже признавалась, что брала уроки развития речи, работала над дикцией и зубрила по ночам текст подводок «Ледникового периода» перед записью эфира.

— У меня есть специальный репетитор по речи, — говорила Алина в эфире «Вечернего Урганта». — Очень смешная штучка: я сую в рот пробку и начинаю с репетитором разговаривать. И она меня просит разговаривать везде, где есть время. Например, еду в машине с мамой, пробку в рот и начинаю скороговорки или текст повторяю. Это чтобы губы разработать, она говорит, что у меня ленивые губы, поэтому я их тренирую. И когда я с пробкой во рту стою в пробке, на меня так люди смотрят и думают: «Вот, XXI век».

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