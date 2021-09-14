Кто стал участниками шоу «Ледниковый период — 8»: Медведева, Загитова, Пресняков, Дава и Траньков

Внук Аллы Борисовны Пугачевой все чаще пугает подписчиков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тренировки в шоу «Ледниковый период» (Первый) в полном разгаре. Как и в прошлом году, продюсеры проекта держат каждую новость о нем за семью печатями. Как и в прошлом году, информация так или иначе просачивается — нет в этом мире звезд, умеющих держать язык за зубами. Природа знаменитости устроена чуть иначе. Поэтому kp.ru представляет тех, кто определенно примет участие в ледовом проекте.

Давид Манукян

Известный как рэпер Дава и бывший парень Ольги Бузовой, а теперь фаворит Филиппа Киркорова, Давид Манукян начинает прозрачно намекать, что готов к выходу на лед. На днях он ни с того ни с сего выложил в инстаграме шуточный ролик из проекта «Шоу большой страны», отсылающий к «Танцам со звездами», в которых артист участвовал, поскольку является профессиональным танцором. Некоторые источники подтверждают, что Дава оформил переход в «Ледниковый период» и примет участие в восьмом сезоне проекта после Ольгой Бузовой, которую зрители наблюдали в эфире в прошлом году.

Никита Пресняков

Внук Аллы Борисовны Пугачевой все чаще пугает подписчиков. То сообщил, что вынужден сидеть на жесткой диете из-за полипов в желчном пузыре, то отказался от мяса, то начал оправдываться после того, как кто-то назвал его бездельником. Никита Пресняков выложил в инстаграме целый список занятий, которым без остатка посвящает себя: от монтажа клипов до репетиций в Губернском театре. Есть в экстремально сложном графике артиста и место для подготовительных тренировок к «Ледниковому периоду». Они проходят «почти каждый день», сообщает Никита.

Евгения Медведева

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Об участии двукратной серебряной олимпийской медалистки в «Леднике» сообщал Алексей Ягудин — ведущий проекта: написал, что это «планируется». Намекал на это и продюсер шоу Илья Авербух.

— Я абсолютно убежден, что это две великие спортсменки, которым совершенно нечего между собой делить, и болельщики их обеих просто обожают, — подчеркнул в летнем интервью он. — Я буду очень счастлив, если и Женя, и Алина будут участвовать в новом сезоне проекта Первого канала «Ледниковый период». А в каком качестве – уже не так принципиально.

Максим Траньков

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Если в предыдущем сезоне шоу мы видели только жену Максима Транькова — фигуристку Марину Волосожар, то в этом году ожидается и его участие. В эфире Первого канала Илья Авербух подтвердил это: «Мы вышли на финальную стадию. Вы увидите своего любимого Максима Транькова». Напомним, в прошлом году олимпийский чемпион отказался от съемок, потому что сконцентрировался на тренерской работе.

Ксения Бородина

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Протестировав Ольгу Бузову в качестве генератора трафика, продюсеры проекта решили продолжить эксперименты и позвали в шоу Ксению Бородину — бывшую коллегу Оли по «Дому-2». Ну а что? 17,5 миллионов подписчиков на дороге не валяются. Такая армия может дать солидный приток интереса к восьмому сезону ледового шоу.

Алина Загитова и Алексей Ягудин

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Главный легальный инсайдер «Ледникового периода» Алексей Ягудин не скрывает, что будет вести и восьмой сезон шоу.

— Надеемся с Алиной Загитовой, что будет вот так, — подписал совместное с фигуристкой фото Ягудин в ответ на вопрос, кто будет вести новый сезон проекта.

В настоящий момент 19-летняя Алина усиленно учится на факультете продюсирования и культурной политики РАНХиГС, что, конечно, не помешает съемкам. Она уже признавалась, что брала уроки развития речи, работала над дикцией и зубрила по ночам текст подводок «Ледникового периода» перед записью эфира.

— У меня есть специальный репетитор по речи, — говорила Алина в эфире «Вечернего Урганта». — Очень смешная штучка: я сую в рот пробку и начинаю с репетитором разговаривать. И она меня просит разговаривать везде, где есть время. Например, еду в машине с мамой, пробку в рот и начинаю скороговорки или текст повторяю. Это чтобы губы разработать, она говорит, что у меня ленивые губы, поэтому я их тренирую. И когда я с пробкой во рту стою в пробке, на меня так люди смотрят и думают: «Вот, XXI век».