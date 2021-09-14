«И меня опять выперли!»: Наталья Гулькина объяснила, как ее выгнали из группы «Мираж» после отказа продюсеру в близости

Популярная певица считает, что неприступность закрыла дорогу к длительной карьере Фото: www.youtube.com

Наталья Гулькина начинала петь в группе «Мираж» еще в конце 80-х. Она была большой звездой, выпускала альбомы вместе с коллективом, но затем вдруг его покинула, начав сольную карьеру, которая не очень-то задалась. Уже в нулевых певица пробовала воссоединиться с «Миражом» снова, но что-то пошло не так. В интервью Елене Ханге артистка объяснила, в чем дело. Оказывается, движение #metoo актуально и для России.

ПРО ЗАРАБОТКИ В «МИРАЖЕ»

«Я узнала, что зарабатываю меньше всех в группе «Мираж» (выступавшей под фонограмму). Для меня это до сих пор непонятно. Почему? Мне же не хочется плохо отзываться о коллегах. Наверно, я была не во вкусе кого-то. Не было отношений [с продюсером]. У кого-то были отношения в коллективе, у меня их не было. Поэтому я была самой низкооплачиваемой. Жертвой домогательств я не была. Всегда была неприступная. Мне говорили, что мужики меня просто боятся. Так вот и пошло с самой юности. Не давала повода, поэтому была лишним элементом»

ПРО НАМЕКИ ПРОДЮСЕРА

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«В 2004 году мы снова объединились с Ритой Суханкиной (солисткой «Миража»). И продюсер начал проявлять ко мне интерес. И тут я поняла, что мне это не нужно, я взрослый человек, состоявшийся артист. Я не пошла на этот шаг. И меня выперли опять! И снова я не солистка «Миража». На одни и те же грабли наступаю всегда. В шоу-бизнесе все продается и покупается. Нет так, чтобы по честности и справедливости человек пришел и стал звездой. Раньше я была наивной девочкой и в это все верила»

ПРО ЗАПРЕТ НА ХИТЫ «МИРАЖА»

«Для меня это тоже сюр. Авторы наложили на песни запрет. Они не хотят, чтобы их исполнял кто-либо, кроме доверенных лиц, которым они разрешают это делать. Даже напевать нельзя. Недавно я напела — только что суд закончился. Выиграла процесс у Соколова (Валерий Соколов — продюсер, автор песен группы и муж солистки «Миража» Светланы Разиной). На каком-то из дней города пару лет назад люди начали просить: «Спойте, спойте!». Я психанула и сказала: «Я не могу петь, но вы-то можете. Давайте я одну фразу — и вы дальше». Так мы спели. На меня подали в суд. Требовали 1 миллион 200 тысяч рублей»