Свидания, рестораны, прогулки: Юлия Меньшова рассказала о том, как изменилась жизнь после того, как дети выросли

Юлия Меньшова
Ведущая программ «Я сама», «Наедине со всеми», дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой Юлия Меньшова в большом интервью ютуб-блогу «А поговорить?» объяснила, почему не может прийти в себя после утраты отца, какой урок ей преподнесли дети и
«Пока не знаю, когда это произойдет (после закрытия передачи «Наедине со всеми» актриса вела интервью-блог в Youtube). События, которые произошли со мной за последнее время, сильно выбили. Это был удар под дых. Не могу сказать, что ты не думаешь об этом, когда родители в возрасте, но меня это очень сильно выбило. На бытовой жизни это не сказалось. А в том, во что надо вложиться энергетически, никак. Я проваливаюсь. Нет ресурса»
«С уходом родителей понимаешь, что так тебя больше никто никогда любить не будет. Не в том смысле, что никто не сравниться с этим. Но вот ТАК — никогда. Это очень больно. Папа упомянул об этом в последнем интервью. Взрослых людей нет. Последние 15 лет ощущаю себя в громадном, масштабном, планетарном детском саду. Мы не вырастаем. Остаемся такими же. Мы все так же ведомы чувствами, просто можем прикрывать это огромным числом социальных масок»
«Я ощущала, что несу родителям проблемы в детстве. Без меня у них были бы репетиции, съемки и проч. А так, со мной, это было постоянное нарушение графика. Ребенок — источник проблем, и это норма. Если ты планируешь отпуск, все мамы знают, обязательно в день вылета или накануне он заболеет. К гадалке не ходи! Как они так умудряются? Всегда так, всегда не вовремя. И в этом есть огромный кайф. Когда сдаешь левел за левелом, понимаешь — это и есть жизнь. Это тебя тоже обучает»
«Абсолютно новое измерение. Мы с мужем никому ничего не должны. А ведь привыкли заботиться. Теперь снова надо замкнуться на себя. Можно оставить детей дома? Можно! Можем в ресторан сходить, на прогулку, на свидание. Можем. А ведь можно поесть дома? Ну и что! Пойдем в ресторане посидим. А пойдем. Это ужасно интересно. Дочь еще не до конца вылетела в институт, она живет с нами. Думаю, полное испытание начнется, когда мы окажемся вдвоем в квартире. И подумаем: «Так, надо что-то делать!».
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