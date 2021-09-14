Свидания, рестораны, прогулки: Юлия Меньшова рассказала о том, как изменилась жизнь после того, как дети выросли

Юлия Меньшова

Ведущая программ «Я сама», «Наедине со всеми», дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой Юлия Меньшова в большом интервью ютуб-блогу «А поговорить?» объяснила, почему не может прийти в себя после утраты отца, какой урок ей преподнесли дети и

ПРО ВОЗВРАЩЕНИЕ В YOUTUBE

«Пока не знаю, когда это произойдет (после закрытия передачи «Наедине со всеми» актриса вела интервью-блог в Youtube). События, которые произошли со мной за последнее время, сильно выбили. Это был удар под дых. Не могу сказать, что ты не думаешь об этом, когда родители в возрасте, но меня это очень сильно выбило. На бытовой жизни это не сказалось. А в том, во что надо вложиться энергетически, никак. Я проваливаюсь. Нет ресурса»

ПРО РОДИТЕЛЬСКУЮ ЛЮБОВЬ

«С уходом родителей понимаешь, что так тебя больше никто никогда любить не будет. Не в том смысле, что никто не сравниться с этим. Но вот ТАК — никогда. Это очень больно. Папа упомянул об этом в последнем интервью. Взрослых людей нет. Последние 15 лет ощущаю себя в громадном, масштабном, планетарном детском саду. Мы не вырастаем. Остаемся такими же. Мы все так же ведомы чувствами, просто можем прикрывать это огромным числом социальных масок»

ПРО ОБУЧЕНИЕ ДЕТЬМИ

«Я ощущала, что несу родителям проблемы в детстве. Без меня у них были бы репетиции, съемки и проч. А так, со мной, это было постоянное нарушение графика. Ребенок — источник проблем, и это норма. Если ты планируешь отпуск, все мамы знают, обязательно в день вылета или накануне он заболеет. К гадалке не ходи! Как они так умудряются? Всегда так, всегда не вовремя. И в этом есть огромный кайф. Когда сдаешь левел за левелом, понимаешь — это и есть жизнь. Это тебя тоже обучает»

ПРО ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 50

«Абсолютно новое измерение. Мы с мужем никому ничего не должны. А ведь привыкли заботиться. Теперь снова надо замкнуться на себя. Можно оставить детей дома? Можно! Можем в ресторан сходить, на прогулку, на свидание. Можем. А ведь можно поесть дома? Ну и что! Пойдем в ресторане посидим. А пойдем. Это ужасно интересно. Дочь еще не до конца вылетела в институт, она живет с нами. Думаю, полное испытание начнется, когда мы окажемся вдвоем в квартире. И подумаем: «Так, надо что-то делать!».

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