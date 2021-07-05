Наследники Владимира Меньшова: Как режиссер воспитывал в дочери Юлии презрение к "золотой молодежи" и кем стали его внуки

Владимир Меньшов с дочерью Юлией и внучкой Тасей, которую называл ангелом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

5 июля 2021 от последствий коронавирусной инфекции умер народный артист Владимир Меньшов. Владимир Валентинович был не только великим режиссером и актером, но и настоящим семьянином. В интервью, которое мы делали с его дочерью телеведущей и актрисой Юлией Меньшовой, она рассказывала об отношениях внутри семьи.

Дочь воспитывал в строгости

Юля родилась, когда ее папе Владимиру Меньшову было 30 лет, а маме Вере Алентовой 27 лет. Подростковый возраст у девочки начался, когда родителям было уже за сорок, и к ним пришла бешеная популярность. Многие родители в таких условиях начинали баловать детей, окружать всем лучшим, многое позволять. Но только не Меньшов и Алентова. Владимир Меньшов выработал свою воспитательную тактику. На наш вопрос: «какие действия предпринимал ваш папа в воспитательных целях» - Юлия Меньшова ответила так.

- Мой папа был весьма озабочен этим вопросом. Они с мамой стали популярны, когда им было около сорока, прецедентов «известности» до этого в семье никогда не было, и опасений, что я могу как-то неправильно распорядиться родительской славой, у него было с избытком. Папа с огромной неприязнью относился к социальной группе, называемой «золотой молодежью», и его самым большим ужасом была мысль, что я могу к ней хоть когда-нибудь примкнуть. Поэтому он довольно часто вел со мной разговоры о том, что нет ничего более унизительного, чем кичится в обществе успехом своих родителей, подчеркивая, что мне еще только предстоит доказать миру свою состоятельность.

Кроме того, он хотел, чтобы я «узнавала жизнь» как можно шире, не только через чтение книг и посещение музеев, поэтому с моих 12 лет он три года подряд отправлял меня под Астрахань, к своей родной сестре, учительнице. Там я вместе со всеми школьниками (это у них было абсолютной обязаловкой) работала по месяцу на прополке помидоров в колхозе. Жизнь в бараках, общая столовая с алюминиевыми мисками, выезд в поле на грузовиках, работа в 45-ти градусную жару, зато вечером – танцы. Собственно, именно так я и начала зарабатывать свои первые деньги. Это было очень мудрое отцовское решение. Эти поездки под Астрахань в самом деле очень расширили горизонты моего представления о жизни. Я очень ощутимо поняла разницу: Москва и страна. И это было важное понимание. Не всегда исключительно комплиментарное, но в хорошем смысле дававшее знание о «сермяжной правде». И уважение к труду там возникло - огромное. Именно физическому труду, тяжкому. Которого все городские люди не знают или избегают. Но помидоры-то, например, есть все любят. И поэтому кто-то должен их посадить, прополоть и собрать. И общение в той среде было для меня очень важным. Формирующим что ли. Условно говоря, не только юмор, но и идеологию мема из интернета, где фотография шахтеров, выходящих вечером из забоя, подписана: «расскажи им как ты устал на репетиции», я в полной мере поняла уже в подростковом возрасте. И «золотая молодёжь» вызывала и у меня глубокое неуважение. Так что, папин воспитательный план удался».

Конечно, в творческой семье часто случались вечера кино. Видеомагнитофон у Меньшовых появился в 80-х годах. Юлия вспоминает те посиделки: «Помню большие картонные коробки, в которых появлялись в нашей квартире зарубежные фильмы на кассетах. Отсмотришь коллекцию, потом отдаёшь хозяину. Добывал все эти киноколлекции, конечно же, папа. Он же часто и предварял наши просмотры рассказами о режиссере или истории создания того или иного фильма».

Вся семья в сборе — Владимир Меньшов с женой Верой Алентовой, дочкой Юлией, зятем Игорем Гординым, внуками Андреем и Таисией Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия родителей не подвела: закончила с отличием актерский факультет школу-студии МХАТ, работала в театре, получила ТЭФИ, как лучшая ведущая ток-шок. Признавала, что темперамент ей достался больше папин, чем мамин. Юлия Меньшова десять лет назад в театре им. Пушкина ставила прекрасный спектакль «Любовные письма», как режиссер. В главных ролях - Владимир Меньшов и Вера Алентова. Спектакль шел шесть лет – и все были рады возможности поработать вместе.

Дедушкин ангел

У Владимира Меньшова осталось двое внуков. В браке у Юлии Меньшовой и ее мужа Игоря Гордина родились сын и дочь. Внуку режиссера Андрею 23 года, а внучке Тасе 18 лет.

Дедушка души не чаял во внуках, конечно же, переживал и давал по началу советы молодым неопытным родителям. Юлия со смехом вспоминала в программе «Судьба человека»: «После рождения Андрея папа все время раздавал советы на опережение. Спрашивал, почему внук в полгода не ходит, почему в восемь месяцев он еще не разговаривает? Когда я отвечала, что ему еще рано, папа говорил: нет, мол, плохо его воспитываете!» Дедушка хотел, чтобы внук вырастал поскорее – тогда можно и общаться, и проводить время вместе.

Все отмечают, что Андрей Гордин характером в деда. Внук Меньшова окончил, как и его знаменитый дед, актерский факультет школы-студии МХАТ. Андрей играет в спектаклях и не расстается с видеокамерой.

А Тасеньку в семье называют «дедушкин ангел». И сам Меньшов называл ее ангел, все знали – любимица деда. Тася сразу сказала – актерства от нее не ждать, но никто и не настаивал. Девочка мечтала о журналистике, в этом году закончила школу и готовится поступать на факультет медиакоммуникаций. Вот только дедушка уже не поздравит Тасю с зачислением в вуз.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Россия скорбит по Владимиру Меньшову: Огромная потеря для культуры, огромное несчастье для всех

Режиссёр Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 от последствий коронавируса. Ему был 81 год (подробнее)