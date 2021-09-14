Владимир Путин ушел на карантин из-за больных коронавирусом в его окружении

Глава государства уже созвонился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и сообщил ему, что не приедет Фото: REUTERS

О том, что ему необходимо перейти на самоизоляцию сообщил сам Владимир Путин, заявили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова:

- Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении. Он уже сдал тест и абсолютно здоров, - заявил Песков. - Безусловно, известно, кто заболел. Это несколько человек.

Что касается работы главы государства, то она продолжится в обычном режиме, но с некоторыми ограничениями. Отменены очные мероприятия, в то же время, Песков отметил, что «это не влияет на интенсивность – в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность. Нет необходимости в особых протоколах, в данном случае ничего не меняется».

Так, на этой неделе у Владимира Путина была запланирована четырехдневная поездка в Душанбе на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Но её пришлось отменить. Как говорится на сайте Кремля, глава государства уже созвонился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и сообщил ему, что не приедет.

- Путин сообщил Рахмону, что, к сожалению, фактически он контактный, поэтому должен занимать ответственную позицию и не подвергать опасности здоровье своих коллег в Душанбе, - заявил Дмитрий Песков.

Отмена поездки не означает, что президент не примет участие в совместных заседаниях. Просто теперь это пройдет в режиме видеоконференции.

Что касается голосования на выборах в ближайшие выходные, то решение о том в какой форме он примет участие, президент пока не принял. Он сообщит об этом позже, заявил Песков.

О том, что возможно придется сесть на карантин Владимир Путин обмолвился еще накануне. Уже после встречи с паралимпийцами он подписывал медали и когда один из спортсменов заговорил про пандемию коронавируса, президент заметил: «У нас сейчас врачи изучают, даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Мне самому скоро на карантин придётся уйти. Очень много людей болеет вокруг». Правда, чуть позже пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что глава государства «выразился образно» и пока «никаких изменений в графике из-за ситуации с ковидом ... нет».