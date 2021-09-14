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Экономика14 сентября 2021 14:16

Нам до ста достаточно: россияне рассказали, какой зарплаты им хватит для комфортной жизни

Экономист объясняет - финансовые запросы во многом зависят от того, по какую сторону МКАДа вы живете
Нина ЦВЕТКОВА
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Больше половины опрошенных заявили, что сумма до ста тысяч их вполне устроит

Больше половины опрошенных заявили, что сумма до ста тысяч их вполне устроит

Фото: Shutterstock

Денег много не бывает. Их бывает либо мало, либо достаточно. Но сколько это в рублях? Чтобы это выяснить, аналитики университета «Синергия» опросили больше пяти тысяч взрослых человек из всех регионов России.

Они задали респондентам вопрос: «Какой зарплаты достаточно для комфортной жизни?» И больше половины опрошенных заявили, что сумма до ста тысяч их вполне устроит. А чаще всего называли зарплату от 50 до 70 тысяч рублей.

Впрочем, многие россияне мечтают о жизни на широкую ногу или уже докатились до нее: каждый пятый из нас считает достойной зарплату от 150 тысяч рублей (подробнее см. «Только цифры»). Пожелаем им удачи и задумаемся: а не слишком ли маловаты запросы у многих россиян? Все-таки 70 тысяч рублей - это меньше тысячи долларов.

- Суммы от 200 тысяч называют те, кто живет в Москве и работает в крупных богатых компаниях. А доход не больше 100 тысяч рублей озвучивают жители провинции, - говорит экономист Денис Ракша. - Есть области и края с низкими по московскими меркам зарплатами. И когда люди желают иметь 50 тысяч при средней зарплате по региону в 25 тысяч рублей, то назвать их аппетиты низкими нельзя - они хотят вдвое больше среднего.

КОНКРЕТНО

Сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни

50-70 тысяч рублей — 38,5%

80-100 тысяч рублей — 24,3%

120-150 тысяч рублей — 16,8%

150-200 тысяч рублей — 11,4%

Более 200 тысяч рублей — 9%

По данным аналитического центра университета «Синергия». Опрошено более 5000 человек старше 18 лет из разных регионов России.

Экономика: Финансы/цены