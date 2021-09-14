Опрос: почти 40% россиян хотят получать 50-70 тысяч рублей в месяц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большинство россиян хотели бы получать 50-70 тысяч рублей в месяц. Как говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия» именно такую сумму более трети опрошенных назвали достаточной для комфортной жизни.

Как передает РИА Новости, согласно результатам исследования, проводившегося в сентябре среди пяти тысяч россиян во всех регионах РФ, около 38,5 процента респондентов устроит ежемесячный доход в размере от 50 до 70 тысяч рублей, а еще 24,3 процента опрошенных хотели бы каждый месяц получать от 80 до 100 тысяч рублей.

Примерно 16,8 процента россиян назвали желаемым уровнем зарплаты 120-150 тысяч, а для 11,4 процента респондентов зарплата в размере от 150 до 200 тысяч рублей оптимальна для комфортной жизни. Каждый одиннадцатый опрошенный (9 процентов) назвал приемлемой заработную плату более чем в 200 тысяч рублей.

Как отмечается, самые большие траты россиян составляют приобретение продуктов питания, оплата жильё и ЖКХ, а также покупка обуви и одежды. Меньше всего на общем фоне опрошенные тратят на еду вне дома, а также сигареты и алкогольные напитки.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что средняя зарплата в России выросла до 58 782 рублей. Рост реальных зарплат в стране в июне 2021 ускорился до 4,9 процента.