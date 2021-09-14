Президента Чехии на инвалидном кресле срочно доставили в больницу

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован сегодня, сообщила изданию TK пресс-секретарь Центрального военного госпиталя Йитка Зинке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован сегодня, сообщила изданию TK пресс-секретарь Центрального военного госпиталя Йитка Зинке.

Одним из первых новость подтвердил сайт Novinky, который опубликовал у себя видео прибытия президентского кортежа к госпиталю около 11 часов утра и самого главу государства, которому помогли выбраться из машины. Земан, устроившись на инвалидной коляске, нашел в себе силы помахать рукой журналистам.

Пресс-служба главы государства не стал комментировать причину, по которой Земан попал в больницу. Сейчас они не отвечают ни на какие обращения прессы. Известно, что у главы государства несколько лет назад диагностировали невропатию ног. Из-за этого заболевания ему пришлось пересесть в инвалидное кресло. Кроме того, у Земана диабет. Но что стало причиной нынешней госпитализации – плановой она, судя по всему, не была – не известно.

Примечательно, что сейчас в военном госпитале находится еще один президент Чехии, правда бывший, - Вацлав Клаус (2003 - 2013). 80-летний политик попал в больницу из-за проблем с повышенным давлением.

За последние годы 76-летний Земан несколько раз лежал в военном госпитале. В прошлом году ему прооперировали сломанную руку, которую он повредил при падении. Годом ранее он пробыл в больнице четыре дня на реабилитации, а также решая свои проблемы со слухом, а в этом году Земану сделали прививку от коронавируса.

Впрочем, в заголовки мировых СМИ он попадает не только по состоянию здоровья. Земан во время антироссийской истерии из-за якобы причастности Москвы к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице занял весьма взвешенную позицию.

- В деле о взрывах на складах во Врбетице все еще остается много белых пятен, - заявил Земан. - Мы работаем с двумя версиями - что взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия - что вину за это несут агенты иностранных спецслужб.

- По отчету Службы безопасности и информации Чехии, нет никаких свидетельств того, что российские агенты находились в районе Врбетице. Подозрения в участии россиян или представителей специальных служб других стран несерьезны, - заявил позже глава государства.

Эти слова дорого ему стоили. Президента заклевали политики, которые пытаются разыграть карту российской угрозы, пусть и мнимой.