Президент Чехии Милош Земан: «У нас нет данных, что российские агенты были на складах»

Президент Чехии Милош Земан Фото: REUTERS

Скандал со взрывами в 2014 году чешских складов с оружием, в которых Прага бездоказательно обвинила Россию, получил неожиданное развитие. Сегодня с чрезвычайным телевизионным обращением по этому делу выступил президент Чехии Милош Земан.

И в первых же своих фразах глава государства фактически развенчал версию правительства о «несомненной причастности» Москвы к событиям семилетней давности. «В деле о взрывах на складах в Врбетице все еще остается много белых пятен, - заявил Земан. - Мы работаем с двумя версиями - что взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия - что вину за это несут агенты иностранных спецслужб».

Сказав эти слова, президент сделал паузу и продолжил: «По отчету Службы безопасности и информации Чехии, нет никаких свидетельств того, что российские агенты находились в районе Врбетице».

Правда, итоги следствия еще не подведены, и Земан допустил, что «подозрения в участии россиян или представителей специальных служб других стран несерьезны».

Но если в деле имеется несколько версий, которые до конца не отработаны, то возникают серьезные вопросы к МИД Чехии: на каком основании они уже обвинили Россию, которая якобы руками пресловутых Петрова и Боширова «взорвала» эти злополучные склады. И самое главное - чешские власти спровоцировали громкий дипломатический скандал, выслав из страны десятки сотрудников нашего посольства. Поддержать Прагу подобным же образом поспешили и некоторые другие страны-члены ЕС. Москва, назвав все обвинения абсурдными, была вынуждена ответить зеркально. И что же - теперь выясняется, что чехи сознательно пошли на провокацию?

Ряд немецких СМИ уже обратили внимание, что в деле о взрывах полно нестыковок и подозрения по поводу русских высосаны из пальца. А американская Нью-Йорк таймс» опубликовала в воскресенье признание болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который и хранил в Врбетице амуницию, принадлежавшую его компании. Он сообщил, что тайно поставлял на Украину снаряды с этих складов (на коробках было написано, что они были предназначены для отправки в Таиланд) и что условия хранения были не совсем надлежащие. Раньше болгарин все это отрицал.

Ох, чувствуется, мы еще много чего узнаем об этой странной истории, которую Запад так дружно использовал для того, чтобы еще сильнее поссориться с Россией.