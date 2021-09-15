Ученые рассчитали: отдыхать нужно не больше пяти часов

Большинство из нас давно не работает от рассвета до заката без выходных и отпусков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство из нас давно не работает от рассвета до заката без выходных и отпусков. Но, кажется, и сегодняшняя ситуация с официальной пятидневкой устраивает не всех - в некоторых странах теперь ратуют за 4-дневную рабочую неделю. Мол, людям нужно больше отдыхать.

А между тем, ученые в результате исследования пришли к выводу, что хотя в периоды свободного времени у человека возникает приподнятое состояние – длится оно недолго. Затем начинается обратный эффект.

- Слишком много хорошего – тоже нехорошо. Это правило касается многих вещей, свободного времени в том числе, - говорит руководитель исследования Марисса Шариф, профессор Университета Пенсильвании. - Наше исследование показало, что длительное «ничегонеделание» напрямую связано с плохим самочувствием. А также с состоянием, которое я могла бы описать как «субъективно низкое благополучие». Оно возникает из-за отсутствия цели и чувства продуктивности.

Шариф и ее коллеги проанализировали результаты двух крупномасштабных опросов, в которых участвовали в общей сложности более 35 000 участников. Несколько вопросов анкетирования касались непосредственно самочувствия, самоощущения участников на протяжении предшествующих опросу 24 часа. А также их времяпрепровождения в этот период.

В итоге анализ показал, что хотя ощущение благополучия росло с увеличением количества свободного времени примерно до двух часов, довольство жизнью начинало падать, когда безделье продлевалось свыше пяти часов подряд.

Авторы исследования также обращают внимание на то, что немалое значение имеет то, как именно люди проводят свое свободное время:

- Грубо говоря, ленивое валяние в постели на протяжении всего дня и вообще непродуктивная деятельность действительно оказывали негативное влияние на самочувствие опрашиваемых. Тогда как время, потраченное на социальную активность (например, встреча с друзьями или поход в тренажерный зал), не оказывали такого действия.

Таким образом, ученые считают, что 5 часов – этого достаточно, чтобы время от времени повалять балду, и при этом не успеть устать от безделья. Все, что больше, скажется не в лучшую сторону на самоощущении человека и его самооценке.

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