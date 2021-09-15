Магнитоплан и другие: проекты позднего СССР, до которых мир дозрел только сейчас

Наш советский шаттл — многоразовый корабль «Буран». Теперь - лишь макет с музеем внутри. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С развалом СССР был заброшен ряд проектов, которые в свое время считались прорывными, но в 90-е оказались «экономически нецелесообразными». Сейчас, на новом витке истории, возвращается интерес к технологиям, над которыми советские инженеры и ученые вполне успешно работали. Скажем, опять заговорили об использовании водорода в качестве топлива, экологически чистом высокоскоростном транспорте и т. п. Да и многоразовые космические корабли вместо одноразовых вновь на повестке дня — Илон Маск наступает нам на пятки. Мы упустили свой шанс и время? Или все было не зря?

КРИОГЕННОЕ ТОПЛИВО

Водород в качестве экологически чистого топлива — нынче модная тема. В СССР в 80-е уже был разработан самолет, где вместо традиционного авиационного топлива использовалось криогенное — жидкий водород.

Научные работы по конструированию ТУ-155, способного летать на криогенном топливе, начались еще в 70-е годы. Тогда же советская Академия наук разработала программу по внедрению водородной энергетики в народное хозяйство (да-да, это не нынешнее российское правительство, которое надеется в перспективе перейти с экспорта нефти на экспорт водорода, впервые придумало).

Проект был непростым — жидкий водород взрывоопасен, хранить и транспортировать его можно только при очень низких температурах (потому в авиапроме программа получила название «Холод»). Но в апреле 1988 года Ту-155 благополучно совершил первый полет на жидком водороде. Двигатель, разработанный для этого самолета в Самаре, тогда не имел мировых аналогов.

Всего Ту-155 совершил около 70 полетов: пять — на жидком водороде, остальные — на сжиженном природном газе. Отказов двигателя зафиксировано не было. Но до стадии серийной реализации проект так и не дошел — настали другие времена.

Вплоть до середины 90-х было еще несколько проектов в развитие криогенной темы, но все они зависли на стадии разработок и испытаний.

Построенный в единственном экземпляре экраноплан «Лунь» теперь стоит на каспийском берегу у города Дербент. Фото: Иван МАКЕЕВ

МАГНИТНАЯ ЛЕВИТАЦИЯ

Про проект Hyperloop от Илона Маска — вакуумный поезд на воздушных или магнитных подушках — все так или иначе слышали. А в СССР в 1986 году вагон, передвигающийся с помощью принципа магнитной левитации (маглев), уже благополучно ездил по опытному монорельсу в Раменском, собирая в зрители специалистов со всех концов света.

Вообще первые опыты с вагонами-капсулами, которые передвигались на электромагнитном подвесе, в России успешно были проведены еще в 1911-1913 году, профессором Томского технологического института Борисом Вайнбергом. Эксперименты свернули из-за Первой мировой войны.

Уже в СССР, примерно через полвека, эти идеи опять вспомнили. Дело даже дошло до проекта строительства в Алма-Ате первой трассы маглева — она должна была связать центр города с новыми микрорайонами на окраинах. Для этой дороги с 1979 года и стали проводить эксперименты в Раменском. К середине 80-х был создан вполне современного вида вагон-магнитоплан на 18 человек. Но проект в Алма-Ате к тому времени свернули (начали строить метро). А первую магнитно-левитационную дорогу было решено создавать в Армении. Но опять не сложилось. Произошло знаменитое катастрофическое землетрясение 1988 года — и в Армении стало не до маглева.

Государственная научно-техническая программа на 1991-2005 годов по развитию высокоскоростного экологически чистого транспорта еще включала разработку транспортных средств на магнитном подвесе. Был даже проект скоростного маглева из Москвы в Шереметьево (со скоростью 250 км/час). К 1993 году финансирование этих работ свернули.

Для советского судостроения Ростислав Алексеев был тем же, кем Сергей Королев - для ракетостроения, а Андрей Туполев - для гражданской авиации. Фото: ТАСС

ГИБРИД САМОЛЕТА С КОРАБЛЕМ

Экраноплан — это не судно на подводных крыльях и не совсем самолет. Хотя напоминает что-то среднее, только больше и тяжелее. Он летает на небольших высотах (обычно до 5 метров) над поверхностью воды, льда или очень ровных участков суши, может приводниться как самолет-амфибия. Скользить так низко и сохранять устойчивость тяжелым аппаратам — некоторые советские экранопланы весили более 500 тонн — позволяет эффект экрана: на малой высоте потоки воздуха между крылом и поверхностью как бы отражаются от земли и увеличивают подъемную силу крыла, образуется что-то вроде воздушной подушки.

Эффект этот известен еще с 20-х годов прошлого века. А в СССР на его основе с 60-х по 80-е годы были созданы уникальные аппараты, разработка которых связана с именем Ростислава Алексеева, «отца» судов на подводных крыльях — «Ракеты», «Метеора» и т. п. Гений-разработчик решил пойти дальше — заставить корабли летать в буквальном смысле этого слова.

Первый экспериментальный советский экраноплан КМ появился еще в 60-е, его испытания велись с 1966 года. За рубежом непонятный огромный самолет-корабль (размах крыла почти 38 метров, длина 92 метра, взлетная масса 544 тонны, скорость передвижения — 500 км/час) с перепугу прозвали «Каспийский монстр» (эксперименты проходили на Каспийском море). Следующая модель - «Орленок» - была принята на вооружение в ВМФ для переброски морского десанта. Плюсы экраноплана — большая грузоподъемность, незаметность для радаров (слишком низко летит) и при этом скорость, не сравнимая с той, что могут развивать самые быстрые корабли.

В память о той эпохе остался «Лунь», ракетный экраноплан, созданный уже в последние советские годы. На тот момент аппарат со взлетной массой в 380 тонн, способный скользить в 2,5-3 метрах над водой со скоростью до 500 км/час, считался совершенно уникальной разработкой. Но когда от испытаний «Луня» пришла пора перейти к делу, наступили 90-е…По счастью, последний экраноплан удалось спасти. В 2020 году его перевезли в парк «Патриот» в Дербенте, где корабль-самолет сразу превратился в одну из главных достопримечательностей.

Проекты СССР, до которых мир дозрел только сейчас Есть ли «новое будущее» у опередивших время советских разработок. Фото: Иван МАКЕЕВ

МНОГОРАЗОВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЧЕЛНОК

Про этот проект знают даже дети. Он был реализован. Наш советский шаттл — многоразовый корабль «Буран» - слетал в космос и благополучно приземлился.

Полет прошел полностью в автоматическом режиме. Это считается плюсом «Бурана» - наш вариант шаттла, в отличие от американского, позволял не рисковать жизнями экипажа. Бортовая система сама выбрала неожиданную траекторию приземления, с поправкой на сильный ветер. Это был успех.

Первый полет стал и последним. Самый дорогостоящий проект позднего СССР, который многие считают вершиной советской технической мысли, в итоге оказался не нужным. «Буран» полетел в 1988 году, уже вскоре и «догнать и перегнать Америку», и гонка вооружений перестали быть актуальными. А с чисто практической точки зрения наш многоразовый корабль оказался слишком дорогим в эксплуатации: дешевле было продолжать запускать одноразовые «Союзы».

Но сейчас в космос уже летают «Драконы» от компании Илона Маска, а отечественный многоразовый космический корабль нового поколения («Орел», прежнее название «Федерация») пока разрабатывается.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Что из этого наследия мы можем использовать сейчас?

Роман Тишкин, генеральный директор «Конструкторского бюро специальной техники»

- Основываясь на собственном опыте - более 10 лет работы в ракетно-космической и оборонной промышленности — могу сказать: использовать старый задел можно только на уровне идей. Программное обеспечение сейчас другое, электронику надо менять, менять принципиальные схемы работы различных узлов и агрегатов. Кроме того, как сказал один мудрый человек - из «того», советского, времени - «головы решают, а не коды», а большинство разработчиков указанных вами удивительных (не побоюсь этого слова) систем уже нас покинули. Но достижения производства и науки позднего СССР могут служить ориентирами, средствами вдохновения. И источником большого количества инженерных идей.