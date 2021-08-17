Поменяем нефтяную иглу на водородную: как Россия готовится к энергетической революции

Россия собралась активно развивать водородную энергетику. Фото: Shutterstock

Россия собралась активно развивать водородную энергетику. Правительство уже и проект Концепции подготовило, о чем недавно заявил премьер Михаил Мишустин.

Речь не о занимательной футурологии. Накал страстей вокруг изменений климата и «углеродного следа» в мире, а особенно на Западе, увеличивается с каждым днем. Евросоюз и отказаться от автомобилей на бензине к 2035 году собрался, и вводить углеродный налог на импорт к себе продукции, производство которой связано с серьезными выбросами углекислого газа. Так глядишь, а время «грязных» нефти и газа, которые до сих пор дают большую часть экспортных доходов нашего бюджета, может закончиться куда раньше, чем сейчас кажется возможным. Что тогда будем делать? Чиновники и придумали: будем продавать водород, это наша «новая нефть». Утопия — или за этой идеей и правда наше будущее? «КП» задала ряд наивных народных вопросов специалистам.

ЧЕМ ВОДОРОД «ЗЕЛЕНЕЕ» НЕФТИ?

При его сжигании образуется абсолютно безвредная для экологии вода, а не пресловутый углекислый газ (СО2) — это и есть главный плюс.

- Правда, из-за горения водорода на воздухе возникают оксиды азота, но их объемы несоизмеримо меньше, чем при сжигании бензина, поэтому как энергоноситель водород действительно безопаснее для окружающей среды, - поясняет промышленный эксперт Леонид Хазанов.

И второй плюс — водород при сжигании дает больше энергии, чем традиционные виды топлива.

Главная загвоздка: в чистом виде водород в природе не встречается, его надо откуда-то извлечь (эта одна из причин, по которым он до сих пор проигрывал конкуренцию другим видам топлива). Пути же производства водорода могут быть как «зелеными», так и не очень — в зависимости от технологии. Но даже «серый» водород (см. «Справку «КП») для экологии лучше, чем нефть с углем: «углеродный след» остается только при его производстве, но не при использовании.

СПРАВКА «КП»

«Зеленый» водород — получается из воды путем электролиза (помните школьные опыты с катодом и анодом?) с использованием энергии возобновляемых источников (ГЭС, солнечные электростанции, ветряки). Абсолютно ничего вредного при этом не выделяется, экологично на 100%. Но — затратно.

«Серый» - добывается из природного газа (паровой реформинг), при этом выделяется и CO2, поэтому такой водород считается «грязным». Самый дешевый вариант.

«Голубой» - также из природного газа, но с улавливанием попутного углекислого (сложность в том, что «отловленный» CO2 надо куда-то девать, для чего требуются некие объемные резервуары).

«Желтый» - методом электролиза с использованием атомной энергии, «зеленым» этот путь не считается из-за неоднозначного отношения в мире к атомным электростанциям.

А У НАС УЖЕ ЧТО-ТО ЕСТЬ?

В Энергетической стратегии РФ до 2035 года значатся такие цели: к 2024 году экспортировать 0,2 млн тонн водорода в год, к 2035 году — 2 млн тонн. Заметим, 2024 год — это не где-то там уж сильно далеко. Здорово. Но насколько эти планы реальны?

Эксперты поясняют: водородная энергетика — не современное ноу-хау, водород в России производится со времен СССР. Сейчас «Газпром» с «Роснефтью» выдают его более миллиона тонн в год. Так что речь скорее идет об «углубить и расширить», а также «озеленить» - пока у нас большей частью производится «серый», то есть «грязный» водород.

- Наша страна располагает хорошими наработками в области водородной энергетики и предприятиями, способными сделать любые необходимые для нее агрегаты и оборудование, - утверждает Леонид Хазанов.

Не будем приводить цитаты российских чиновников, они плохого о наших перспективах не скажут. Вот что ответил на вопрос «КП» президент группы Бош в России и СНГ Штеффен Хоффманн:

- Что касается самого производства, то в России довольно много атомных и гидроэлектростанций, которые могут быть использованы для низкоуглеродного производства водородного топлива именно с помощью электролиза («желтый» и «зеленый» водород — ред.). Дополнить их может энергия ветра, поскольку размеры страны открывают возможности, которых нет в Западной Европе. Более того, водород потенциально может заменить природный газ в эксплуатации, что позволит России высвободить свои газовые ресурсы для производства "грязного" водорода и даст стране конкурентное преимущество перед другими странами, не имеющими таких газовых ресурсов. Природный газ может стать временным решением в производстве водорода до тех пор, пока возобновляемые источники энергии не станут доступны в России в достаточном количестве. Что касается конкурентных преимуществ в транспортировке водорода, в том числе на экспорт, то Россия может использовать собственную инфраструктуру наряду с газотранспортной системой и трубопроводами. Газпром уже рассматривает возможности размещения водородно-метановых смесей в своих трубопроводах.

Если суммировать по-простому, то получается, что стартовые условия у нас и правда не самые плохие: 1)научная база существует с советских времен — только применяй, 2)есть возможности для производства водорода самыми разными путями, 3)трубы для транспортировки на большие расстояния тоже есть (существуют вопросы, связанные с влиянием чистого водорода на сталь, из которой сделаны трубопроводы, но «Газпром» ими уже занимается).

- У России конкурентные преимущества, которые способны помочь стране занять важное место в водородной экономике будущего. В частности, это удачное географическое расположение, - добавляет руководитель департамента развития новых направлений бизнеса «Тошиба Рус» Владимир Максимов. — Рядом - промышленно развитые Европа, Китай, Япония, которые станут основными потребителями водорода, так как переход на этот вид энергоносителя прописан в их стратегиях отказа от полезных ископаемых в XXI веке.

МЫ ПРАВДА СЛЕЗЕМ С «НЕФТЯНОЙ ИГЛЫ»?

Экспорт водорода к 2050 году может приносить России до $100 млрд. ежегодно. Такой прогноз дается в проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года. Экспорт нефти в докоронавирусном 2019 году принес России $121 млрд., газа - $41,6 млрд. В кризисном 2020-м - $72,3 млрд и $25,2 млрд.

По грубым подсчетам экспертов, при нынешних расценках на водород в 2050 году Россия теоретически может получать от его экспорта от $60 млрд до $250 млрд. Первая цифра — если ничего уж сильно нового для нашей страны делать не будем. Вторая — если разовьем производство наиболее дорогого «зеленого» водорода, задействовав максимальное количество своих уже действующих гидроэлектростанций и создав множество новых солнечных и ветряных.

- Вероятно, надо с осторожностью относиться к перспективам российского водородного экспорта в западную Европу, - считает Штеффен Хоффман. - По новому европейскому "зеленому соглашению", к 2050 году ЕС станет одним из крупнейших импортеров водорода и стремится к этому году стать климатически нейтральным. Но Европа отдает явное предпочтение водороду, произведенному с использованием возобновляемых источников энергии. Новый план ЕС не рассматривает атомные электростанции или технологии, основанные на переработке природного газа. Россия пока может предложить только "серый" водород, произведенный путем переработки природного газа. Хотя и он, безусловно, найдет своих покупателей. Япония, например, готова начать поставки "серого" водорода из Австралии, и готова покупать его у России. Но, чтобы занять заметную долю рынка, России будет нужен «зеленый» водород.

- Не стоит ожидать, что доходы от экспорта водорода у нас быстро станут сопоставимы с нефтегазовыми, - прогнозирует доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов, советник декана экономического факультета РУДН по вопросам международного сотрудничества Максим Черняев. - Но важно, что началось активное движение в эту сторону. Общий тренд говорит о том, что доля водородного топлива будет расти, а значит, стоит готовиться и к увеличению его экспорта.

ВОПРОС РЕБРОМ

А что «водородная революция» сулит нам в быту?

Экспорт экспортом, а у большинства обычных людей возникает другой вопрос: какие «плюшки» нам будут от этого водорода в повседневной жизни. Основные возможности такие.

1. Экологически чистое топливо для автомобилей, судов, поездов, самолетов. Электродвигатели проигрывают водородным в том плане, что для первых пока не удается сделать достаточно компактные и легкие аккумуляторы, которые бы позволяли ездить или летать без подзарядки на серьезные расстояния.

2. Газовые котлы, которые используются для отопления, можно перевести на водород (так лучше для экологии). Водородные установки, как предполагается, будут использоваться не только на промышленных объектах типа ТЭЦ, но и в быту — для подогрева воды и обогрева.

А для начала — в качестве более экологичного резервного источника электричества, на замену дизельным генераторам. Или как своеобразная альтернатива автономным солнечным батареям для дома — в регионах, где с солнцем не очень.

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