Запад в панике из-за российских боевых роботов: «Москва готовит новую высадку в Нормандии»

Учения «Запад-2021» стали самими крупными военными маневрами за последние 30 лет. Фото: REUTERS

Учения «Запад-2021» стали самими крупными военными маневрами за последние 30 лет. Огромный масштаб, десятки тысяч бойцов, новая техника на полигонах - казалось бы, что может быть лучше? Но не только россияне следят за учениями, но и наши «вероятные партнеры». НАТО буквально вцепилось в маневры, чтобы разведать хоть что-то о новом оружии российских войск. Например, США направили в Европу десятки самолетов и беспилотников, включая стратегические бомбардировщики В-52, противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon и разведчики Boeing RC-135. Отметились и Великобритания с Францией и даже Дания, Норвегия и Швеция, хотя последняя и не входит в НАТО.

РОБОТЫ НАСТУПАЮТ

Особенно поразили западные страны боевые роботы. Хотя они не выглядят огромными шагающими машинами из фантастических фильмов, западные СМИ всерьез говорят о них как о новом боевом супероружии.

- Россия показала, что начала серьезно готовиться к войнам будущего, - пишет турецкая Hürriyet. - Используя алгоритмы искусственного интеллекта, такая машина может самостоятельно открывать огонь по противнику, не получая разрешения оператора.

Британская Daily Mail вообще обозначил свой материал про учения хлестким заголовком: «Войны роботов: Россия и Беларуссия пробуют смертельных боевых роботов и новые машины в ходе масштабных военных учений». Ещё дальше идут их соседи из Express с материалами «Владимир Путин готовит вторжение по типу высадки в Нормандии, пока Россия готовится к войне с Западом» и «Путин показал смертельные танки-роботы на учениях в Беларуссии».

Новейшие БМП Б-19 с боевым модулем "Эпоха" впервые применили на учениях "Запад-2021". Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

Балтийские страны особенно волнуются из-за Запада-2021, ведь в учениях участвует Северный флот нашего ВМФ. Вот и министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен считает что «многие учения Россия могла бы проводить и поближе к дому, и нет никакой необходимости продвигаться с маневрами так далеко и так приближаться к нашей береговой линии, и вообще хорошие отношения с соседями строятся по-иному». Очень трогательное замечание от главы военного ведомства, чьи солдаты участвовали в военной операции «поближе к дому» в Афганистане и Ираке.

Шведские СМИ тоже нагнетают истерию, но зачастую местные жители уже устали от постоянного жупела «русского медведя». Как написал один из читателей газеты Dagens Nyheter: «ни на секунду не поверю, что Путин интересуется Готландом. Российские учения — это явно угроза, а вот наши военные учения и наращивание вооружений такие мирные!»

Ну и куда же без прибалтов! Эти страны традиционно поднимают панику каждый раз, когда российские войска проходят рядом с их границей. Вот и сейчас командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что «мы должны понимать, что вторжение России в Эстонию может случиться уже в ближайшие годы». Кстати, один из читателей газеты Daily Express поиздевался на Херемом, написав: -

«Может быть, Прибалтике пора заняться укреплением своей обороны и перестать надеяться на то, что Лондон будет их защищать, когда к ним в дверь постучится Россия?».

Боевой робот Уран-9. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Не отстают и представители Польши.

- Уровень угрозы находится на максимально высоком уровне со времени распада СССР. Мы видим связь между миграционным кризисом и учениями Запад, - сообщил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Вот еще некоторые комментарии западных читателей про учения Запад-2021:

- Вы посмотрите, Путин делает то, что делаем мы, — проводит учения вдоль границы.

- Русские — крутые и серьезные парни. Среди них нет пугливых нытиков.

- Путину не нужно гигантское судно на воздушной подушке для высадки на нашем берегу. Ему достаточно закинуть нам 14 000 нелегальных иммигрантов.

- А может, будет лучше, если нами Путин станет руководить?