Почему россияне не смогут позвонить родственникам в случае ЧС

Министерство цифрового развития РФ предложило в случае природных или техногенных катастроф отключать все средства связи для обычных россиян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство цифрового развития РФ предложило в случае природных или техногенных катастроф отключать все средства связи для обычных россиян, чтобы разгрузить каналы связи для работников МЧС, силовиков и военных. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале правовой информации .

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с kp.ru подчеркнул, что проблема перегрузки сотовых сетей во время ЧП, действительно, существует. Как только что-то происходит, первым делом все бросаются к телефонам, чтобы связаться с родными и друзьями.

- Желание понятное, но именно в этот момент линии нужны, прежде всего, для чрезвычайных служб, для номера 112. Люди, к сожалению, этого не понимают, они загромождают линии. Иногда просто для того, чтобы обсудить шокирующее событие. Идет перегрузка, и те, кому действительно нужна помощь, не могут дозвониться, - объясняет эксперт. - Закон о связи - единственный документ, который есть сегодня. В нем чрезвычайные ситуации не прописаны, они никак не регулируются. Но именно это сейчас и планируют сделать.

- Часто ли возникают ситуации, когда экстренным службам мешают обычные пользователи сети?

- Тогда, когда происходят катастрофы, которые затрагивают большое количество людей: наводнения, стихийные бедствия, террористические акты или что-то подобное. Наример, когда было наводнение на Кубани, в моменте полностью произошла перегрузка линий.

- Насколько технически сложно отключать связь и включать ее обратно на каких-то территориях?

- Это не сложно. Осуществляется приоритизация абонентов. Пока есть емкость сетей, любой абонент сможет звонить. Просто при звонке на 112, ему будет отдаваться приоритет. Человек сможет дозвониться в отличие от тех, кто звонит, например, своему родственнику.

- Могут ли сотовые операторы не пойти навстречу желанию властей и вообще как-то воспротивится ограничению трафика?

- Нет, не могут. Это закон. Технически возможность ограничивать трафик была и раньше. Теперь это подведут юридическую базу.