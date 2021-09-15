Петр Бирюков: завершено благоустройство детской больницы им. Сперанского

В Москве завершились работу по благоустройству территории детской клинической больницы имени Сперанского, расположенной в самом центре столицы, неподалеку от Москва-Сити. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

«В рамках проекта возле медучреждения появились комфортные зоны для прогулок и отдыха, новые беседки у пруда, цветники, арт-объекты и буквенные скульптуры. При благоустройстве сделали акцент на визуальное восприятие, чтобы отвлечь маленьких пациентов от ощущения нахождения в больнице. Чтобы поддержать маленьких пациентов, на одной из полян большими буквенными скульптурами выложили слово «выздоравливай». Композиция хорошо видна из окон больницы, надеемся, что она будет позитивно влиять на настроение ребят и поможет им быстро поправиться», - рассказал Бирюков.

Он также сообщил, что на территории больницы в зоне прогулок детей появились новый теневой навес с качелями, а неподалеку от него – теннисные столы, тренажеры и площадка для отдыха с цветниками. В больничном сквере установили кинетические фигуры, приходящие в движение при порывах ветра, и выполненные из металла абстрактные скульптуры. На больничной кислородной станции, расположенной около улицы Антонова-Овсеенко, размещено 40-метровое декоративное панно.

Одновременно с больничной территорией благоустройство проходило и в прилегающей к ней зеленой зоне у Нижнего Красногвардейского пруда. Там также разбили цветники, высадили кустарники и обустроили новые беседки для отдыхающих. Подойти к ним можно по удобным пешеходным дорожкам.