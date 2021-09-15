Китайские мужчины чаще женщин ложатся под нож пластического хирурга

За всю свою жизнь я перенес примерно 60 операций, - рассказывает 30-летний китайский актер и модель Най Вен

В Пекине и других крупных городах КНР все больше мужчин стали записываться на прием к пластическому хирургу. Часть из них - около 17% - менеджеры высшего звена старше 50-и. Но гораздо больше потенциальных пациентов – в другой категории: это молодые мужчины в возрасте 20-25 лет, которые хотят изменить свою внешность ради будущей карьеры. Они составляют больше половины от всех обращающихся, сообщает FranceInfo.

- За всю свою жизнь я перенес примерно 60 операций, - рассказывает 30-летний китайский актер и модель Най Вен. – Нельзя сказать, что раньше я был некрасивым, но новая внешность, более четкие формы лица увеличили мои шансы на получение высокооплачиваемых контрактов с модельными агентствами. Если бы я не изменил свою обычную внешность, то не было бы такой работы.

Наиболее частые операции у мужчин-китайцев - удаление мешков под глазами, пересадка волос, коррекция носа, шлифовка кожи лица и стоматологическая хирургия. Но есть и те, кто подтягивает веки, увеличивает губы, делает новый контур лица.

- За последние два года количество мужчин, прибегающих к пластической хирургии и косметическим процедурам в Китае, увеличилось, - рассказывает хирург Ву Вэньян. – Мы уже и не спрашиваем, зачем они это делают, потому что ответ очевиден – их шансы получить престижную работу с новой внешностью увеличиваются. Многим новое лицо помогает почувствовать себя увереннее.

Рынок пластической хирургии и косметологических процедур в Китае оценивается в $70 миллиардов ежегодно. Пластика разрешена только для совершеннолетних (при условии, что это не связано с врожденными дефектами или ликвидации последствий травм).

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