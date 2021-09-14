Презентация Apple - 2021: картинки вместо текстов, фото вместо писем. Уходим в мультимедиа

В 2021 году Тим Кук и его коллеги показали новую, еще до конца не осознанную нами реальность из иного, мультимедийного мира. Фото: REUTERS

В 2007 году Стив Джобс вышел на сцену с прямоугольником из пластика, металла и стекла, в котором впервые совмещались три устройства – мобильный телефон, проигрыватель iPod и браузер для погружения в Интернет. Как потом признавался главный яблочник, тогда, в день премьеры, он и сам не понимал куда заведет мир это удивительное устройство.

В 2021 году Тим Кук и его коллеги показали новую, еще до конца не осознанную нами реальность из иного, мультимедийного мира.

Я не буду тут, как обычно после предыдущих премьер, останавливаться на технических характеристиках показанных устройств. Давайте вместе немного отъедем, как в кино, и попробуем взять общий план.

Итак, Apple уже не столько IT-компания (крупнейшая, богатейшая и так далее), это мультимедийная компания, производящая контент (не случайно Кук начал с показа новых проектов, снятых для Apple TV+) и – внимание! – устройства для получения этого самого контента.

Если в дояблочную эпоху работа с визуальными образами – была сфера профессионалов, то теперь любой из нас получает технические возможности, которые лет 15 не снились самым крутым профи.

Техника поддерживает, техника корректирует, техника, в конце концов, думает за нас!

Нам становится всё проще общаться картинками – фото или видео, чем писать сообщения. Не говорю уже о звонках (Как они теперь называются? Голосовой вызов?) Я знаю десятки людей, которым легче бросить сообщение в чате, прикрепить картинку и смайлик, чем нажать кнопку вызова и позвонить абоненту.

В презентации делается упор на быструю передачу данных. Фото: REUTERS

Я знаю десятки молодых людей, которые в любой необычной, интересной ситуации первым делом хватаются за смартфон и нажимают на значок камеры. Страшно подумать на сколько гигабайт и часов каждую минуту увеличивается видеотека человечества.

И вот теперь, смотрите, новые (усовершенствованные планшеты), которые показал Apple. Да, они по-прежнему позволяют читать книги, серфить в интернете, отвечать на письма, прокладывать маршрут. В них заложены десятки, если не сотни новых приложений-возможностей.

Но, обратите внимание, на что делается упор в презентации? На быструю передачу данных. Прежде всего зачем она нужна? При работе с большими объемами графики – то есть с видео или играми. На то, что новые, продвинутые камеры позволяют включить режим «В центре внимания». А что это значит? Что умный компьютер будет сам следить за положением человека в кадре.

О том, что планшет теперь будет с лету переводить разговор – коммуницируйте даже не зная языка друг друга. А искусственный интеллект сообразит, что на сделанном фото есть номер телефона и даже предложит позвонить по нему.

Не говоря уже о том, что видеозвонки тоже редактируются так, чтобы было комфортно всем участникам беседы.

То есть визуальный мир, настраиваемый интеллектуальными системами все настойчивее и «нежнее» нас обнимает. И по новым гаджетам это ясно видно.

А смартфоны?

Посмотрите куда уже дошел Pro тринадцатого поколения! 1 Тб памяти в самом крутом варианте – достаточно, чтобы хранить видео самого высокого качества. Режим «Кинематограф», когда мобильный сам может менять фокус. На современной съемочной площадке есть специальный человек – помощник оператора, который следит за настройкой фокуса пока оператор перемещается с камерой. И такой специалист стоит очень дорого – качество картинки, точность наведения на предметы и артистов зависит от него. Особенно в динамичных сценах. А тут всю работу выполняют электронные мозги мобильного устройства!

Камеры с режимом макросъемки. Камеры, которые умеют выстраивать кадр даже в полутьме. Камеры, которые видят малейшие детали и умеют их выделять. Камеры, которые можно заранее настроить на различные профессиональные режимы, а не подгонять картинку после съемки различными фильтрами.

Даже прежде хилые фронтальные камеры для селфи теперь дают вполне профессиональную картину – 12 мегапикселей, а?

Во время презентации не случайно был эпизод, когда на iPhone Pro снимала ролик режиссер Кэтрин Бигелоу («Оскар» за «Повелитель бури») и кинооператор австралийский кинооператор Грег Фрэйзер (номинировался на премию «Оскар» за работу в фильме «Лев»). О чем они говорят в конце сюжета? О том, что новые возможности смартфона могут повлиять на кинематограф и даже породить новый жанр. И это не рекламное преувеличение. Одно дело пилить доски двуручной пилой, совсем другое – электропилой с набором скоростей.

Посмотрите, где «сидят» наши дети? В соцсети коротких видео TikTok. И короткие видео завели и другие, более «взрослые» соцсети. Посмотрите где общается поколение 20-30 летних? В Instagram – картинками и фотографиями.

Новая техника дает нам все больше возможностей (а то и подталкивает) к иному способу общения. Вместо кино – сериалы. Вместо лекций – шоу. Вместо главы из учебника – лабораторная на интерактивной доске. Вместо письма – звонок с видео. Вместо описания увиденного в поездке – километры отснятых фото.

И не надо вздыхать «куда катится мир?» В начале прошлого века тоже можно было переживать за то, что лошадей на улице сменяют автомобили. И что? Автомобили изменили нашу цивилизацию более радикальным образом, чем все прежние нововведения в истории человечества.

Над такими презентациями, как презентация Apple, работают десятки, если не сотни продвинутых и совсем неглупых людей. Вспомните (кто смотрел ее) с чего начинается история? Со скрипачки, которая играет в пустыне, разместившись на дюне. А чем больше устройств показывали, тем ярче становилась картинка. Презентация Apple Watch 7 серии проходила на заросшем травой обрыве на берегу моря (можно предположить – снимали где-то в живом месте по дороге между Сан-Франциско и Лос-Анжелесом). Символично?

Новая техника дает нам все больше возможностей Фото: REUTERS

P.S. Конечно, не хочется, чтобы и мы сами, и следующие за нами поколения растеряли письменнную культуру, заменили чтение книг быстрым пересказом или аудио, разговоры и общения – подкастами. И, наверное, от нас, от взрослых поколений будет зависеть насколько наши ближайшие потомки воспримут нашу культуру, не подменят ее клипами. Или они переведут ее на свой, визуальный язык?

Но нужно понимать – прогресс не остановить (как бы банально не звучала эта фраза). И со смартфонами наперевес теперь в автобусе ездят уже и пенсионерки. Возможности этих устройств (даже не самых дорогих, не говоря уже о продвинутой технике) будут наращиваться год от года. А в какую сторону – об этом была сегодняшняя презентация Apple и об этом мой текст. Нам нужно думать, как эти возможности использовать во благо, не растеряв человеческое.

Ну и изредка поглядывать на Apple Watch, чтобы оторваться от экрана и заняться, наконец, спортом,

P.S. - 2

Долгожданный mini

Все-таки в конце хочу воспользоваться служебным положением и отойти от темы. Самым моим любимым любимым планшетом был iPad mini – соответственно пятого поколения, выпущенный в 2019 году. Да, он мог не все, чем гордится планшет из серии Pro. Но он легкий, прочный, удобный. А для командировок, когда нужно уехать на день-два и не хочется вести с собой лишний груз, незаменимым.

Новый малыш для меня, как человека, которому часто приходится бывать в разъездах, много снимать и фото, и видео, идеален. Ну дизайн – да, современный, в стиле новых iPhone. Но что мне как потребителю важнее:

- Порт USBC, который позволяет быстро скачивает видео и документы, используя внешний жесткий диск как дополнительную возможность,

- Новые продвинутые камеры: фронтальная сверхширокоугольная 12 Мп и 12 Мп на задней панели с технологией Focus Pixels и увеличенной диафрагмой,

- Поддержка Apple Pencil 2го поколения – для записей и для редактирования фото штука удобная.

- Ну и вес – всего 297 грамм (вариант с сим-картой).