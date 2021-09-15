Эксперт предсказал новый экономический кризис в 2040-м. Его последствия будут в два раза хуже пандемии

Свою негативную роль сыграет глобализация Фото: REUTERS

Через 20 лет человечество столкнется с глобальным экономическим кризисом, вызванным колоссальными сдвигами на рынке труда. Об этом заявил основатель компании Macat International Салах Халил, выступая на Евразийском Медиа Форуме в Нур-Султане.

- Данные Всемирного банка и Международной организации труда показывают, что через 20 лет примерно треть всех рабочих мест в мире окажутся под угрозой исчезновения. И это огромная проблема не только для тех, кто занимает эти места сейчас, но и для всего мира, - предсказывает Халил. - Потому что эффект от таких сдвигов на рынке труда для мировой экономики будет равносилен кризису 2008 года и пандемии вместе взятым.

Оставшиеся без работы — и возможности ее найти — люди, станут тяжелым грузом для системы социального обеспечения своих государств.

Эксперт приводит несколько причин, которые практически неизбежно приведут к глобальным потрясениям.

- Свою негативную роль сыграет глобализация. Собственно, уже играет. Если еще лет 50 назад человек конкурировал за рабочие места в своем городе или максимум в своей стране, то сейчас рынок труда глобальный. Люди с самыми разными навыками могут найти работу в любой точке мира. Особенно сейчас, когда во врем пандемии все стали работать удаленно, - рассуждает Салах Халил. - Но если один человек получает работу, другой ее теряет.

Кроме того, новые поколения все раньше выходят на рынок труда. К тому же увеличение продолжительности жизни приводит к тому, что увеличивается период, когда человек может активно работать. Таким образом конкуренция на рынке труда сейчас наиболее высокая и интенсивная чем когда бы то ни было.

- Но на мой взгляд, главный фактор, который ведет нас к кризису, это диджитал-трансформация, подчеркнул Халил. - Теперь мы соревнуемся не только с людьми с аналогичными навыками, но и с машинами. Искусственный интеллект уже отбирает у человека работу, и эта тенденция будет только ускоряться. Поэтому нам нужно делать то, что не умеют машины. Или хотя бы умеют пока не так хорошо, как человек.

При этом, по словам эксперта, правительства по всему миру продолжают вкладываться в образовательные программы, которые не дают прошедшим их людям никаких преимуществ перед машиной.

Мы продолжаем инвестировать в навыки, которые уже в обозримом будущем заменят машины. Это пустая трата денег, - уверен Халил. - 40% нынешних навыков людей скоро окажутся бесполезными.

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