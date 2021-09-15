Зачем все рвутся в депутаты

Тысячи богатых и не очень людей на каждых парламентских выборах рвутся в депутаты так, будто от этого зависит их жизнь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тысячи богатых и не очень людей на каждых парламентских выборах рвутся в депутаты так, будто от этого зависит их жизнь. Тратят миллионы на агитацию. Зачем? Неужели чтоб корпеть над законами? Или все-таки за какими-то «плюшками»?

И просто ли народному избраннику покидать свое нагретое место в Охотном ряду?

Об этом нам рассказал человек, который сам еще недавно (в 2011-16 годах) был депутатом Госдумы, а теперь - главный садовод России, редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов.

ПОЛИТИКА КАК НАРКОТИК

- Вы будете смеяться, но на большую политику реально подсаживаешься. Все это: служебные машины, ощущение важности, бизнес-класс в самолете, тебя ждут другие люди, - затягивает. Когда у депутатов заканчивается срок, у них же реальная ломка начинается! Ты вдруг становишься никому не нужен, и это правда тяжело, - рассказал Туманов.

- У вас тоже была ломка?

- Была. Я за год начал морально готовиться, шутил, старался относиться с юмором к уходу из Думы, но все равно прошло тяжело. Сижу я в последний день в своем кабинете — ко мне приходят люди снять линию правительственной связи, так называемую «двойку». И обо мне уже говорят, как о пустом месте.

Еще утром по имени отчеству и уважительно, но стоило закончиться мандату, и все — я никто!

В лифте пересекся с одним «ходоком», есть такие в Думе, кто окучивает депутатов и просит помочь с разными вопросами. И этот «ходок» так развязно спрашивает: «Ну че, мандат кончился?». А он же мне последние два года чуть ли не кланялся! Честное слово, в морду хотелось ему тогда дать.

Андрей Туманов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПРИВИЛЕГИИ

- Депутатам же многое положено… Кабинет в здании рядом с Кремлем, секретарша…

- Ну да, был у меня кабинет. Маленький закуток в новом здании Думы, где еле-еле помещалось два стола — на меня и помощника. Мой кабинет главреда в газете «Ваши 6 соток» и то больше. И, конечно, никакого вида на Кремль… Я пробовал перебраться в помещение побольше, когда освобождались другие кабинеты, но ни разу у меня это не получилось.

В законе не указано, что у каждого депутата обязательно должен быть секретарь. Но каждому народному избраннику в месяц дают по 300 тысяч рублей на зарплаты помощников. Вот на эти деньги можно нанимать кого захочешь.

- А что с транспортом? Дают машины с мигалкой?

- Да боже упаси! Мигалка давно уже положена только спикеру парламента и его замам (всего 13 автомобилей, - Ред.). А рядовые депутаты пользуются разгонными служебными машинами без спецсигналов. Но я по закону, если по работе приезжаю в регион, могу потребовать у губернатора предоставить мне транспорт. Как-то раз я так и сделал — отправил главе Калининградской области официальный запрос…

- И как?

- В аэропорту меня встретил очень старый, но бронированный BMW. Судя по пыльному виду, им уже много лет не пользовались. За то по региону я в итоге ездил в броневике, как настоящий авторитет.

А еще государство оплачивает депутатам Госдумы авиаперелеты. Туманов рассказал, что пробовал покупать билеты не в бизнес-класс, а в эконом. Но его чуть ли не заставляли брать самые дорогие места, потому что «надо сохранять солидность».

НЕ ОДНИМИ ПЕРЕЛЕТАМИ СЫТЫ

Бюджет на помощников и «пыльные броневики» — это замечательно, но не объясняет, зачем в Думу многие рвутся. Ведь среди депутатов полно богачей, которые и так все это могут себе позволить. Без мандата.

Туманов назвал основные причины, почему, по его мнению, люди хотят попасть в Думу:

1. Административный ресурс.

- Каждый депутат по линии правительственной связи может позвонить любому чиновнику или министру в стране. По крайней мере, формально. Ключевые члены правительства, конечно, просто так депутату не ответят. Но замминистра или провинциальный замгубернатора уже к твоим услугам. Главы комитетов Думы стоят рангом выше, поэтому им уже обычно отвечают все.

2. Лоббирование.

- Депутаты успешно монетизируют право связываться с начальством. В стране хватает предпринимателей, которым важно поговорить с чиновниками. Парламентарии часто выступают посредниками. Да даже меня не раз просили обсудить тот или иной вопрос.

Туманов рассказал, что в Думе сразу видно тех, кто пришел не законами заниматься. Например одного депутата, бывшего губернатора, он встретил в парламенте всего единожды за 5 лет. Правда, в последнее время дисциплину начали налаживать. За прогул у народных избранников теперь просто вычитают зарплату за этот день.

3. Защита.

Все парламентарии обладают депутатской неприкосновенностью. Но, как показывает практика, если очень надо и Генпрокурор попросит, Дума быстро ее снимает. Поэтому избранники не могут творить любую дичь, рассчитывая на иммунитет.

- Если кто-то стремится в парламент за защитой, то обычно идет речь о безопасности бизнеса. Рейдерам или силовикам гораздо сложнее отнять производство у собственника-депутата. Ведь тот в любой момент может напрямую пожаловаться заместителю Генпрокурора или губернатора. То есть, по-тихому обстряпать дельце не получится, и это хорошая гарантия безопасности.

4. Законотворчество.

Не надо думать, будто в Думу идут только за решением своих частных вопросов. Есть и такие, у кого миссия — кто хочет послужить стране, улучшая законы.

- А кто-то вякает по любому поводу — лишь бы обратили внимание, - говорит Туманов. - В моем созыве был один такой, ему дали кличку «треплушкин».

- Только честно. А вам приходилось голосовать за закон, который не нравился?

- Несколько раз. Знаете ли... Есть такое понятие — партийная дисциплина.

Рядовые депутаты пользуются разгонными служебными машинами без спецсигналов. Фото: Евгения ГУСЕВА

А КАКАЯ ЗАРПЛАТА И ПЕНСИЯ?

- 388 тысяч рублей в месяц — средняя зарплата депутата Госдумы в 2018 году. Говорят, что сейчас она уже более 400 тысяч рублей.

- 50% зарплаты дополнительно платят депутату из провинции каждый месяц, если он переедет в Москву. Еще по 25% дохода получает каждый член семьи, перебравшийся в столицу за народным избранником. Сам переезд — тоже за госсчет.

- Медицинская страховка уровня министра.

- 42 дня официального оплачиваемого отпуска.

- Служебное жилье в Москве на время работы в Думе.

ТОЛЬКО ЦИФРА

13 человек - столько кандидатов зарегистрировано в среднем на каждое кресло депутата Госдумы по одномандатным округам на выборах 17-19 сентября 2021 года.

ОТКУДА ПРИШЛИ ДЕПУТАТЫ*

450 человек — общее число депутатов Госдумы

129 (29%) - профессиональные депутаты, заседающие не первый срок.

119 (26%) - из бизнеса.

90 (20%) - чиновники.

64 (14%) - бюджетники и профсоюзные деятели.

48 (11%) - спортсмены, силовики, космонавты и так далее.

*Действующей пока Госдумы 7 созыва, 2016-2021 годов.

ПОЛ ВЛАСТИ

15% депутатов Думы 7 созыва женщины — 70 из 450.

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