«Люди уходят из партии, а выдвигаются денежные мешки!» В КПРФ заявили о расколе в своих рядах

Алексей Конорюков записал видеообращение напрямую к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову

Судя по всему, в рядах КПРФ на местах наметились брожение и раскол. А всему виной — выборы в Госдуму и региональные парламенты. Старые коммунисты вдруг обнаружили, что вместо проверенных членов партии руководство КПРФ кое-где выдвинуло «денежных мешков», далеких от идеалов Ленина и Сталина. Причем, на самые лучшие, гарантированно проходные в Думу и заксобрания места.

Так произошло, например в Удмуртии. Там коммунист, депутат Госсовета республики (регионального парламента) Алексей Конорюков записал видеообращение напрямую к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

- В очередной раз прошу прекратить вакханалию и навести порядок! - бьет в набат удмурстский коммунист. - На сегодняшний день в республиканском отделении наблюдается раскол. Люди уходят из партии!

Что же такое творится в местных отделениях КПРФ, что приходится предупреждать Москву о расколе и бегстве людей из партийных рядов? Депутат Конорюков не стал скрывать — на проходные места для избрания в парламент от КПРФ выдвигаются люди, которые имели отношение совсем к другим партиям. И привел пример — депутат от гордумы Ижевска Александр Сыров год назад заявлялся на праймериз «Единой России». А сегодня он уже выдвинут кандидатом в депутаты от КПРФ! Видимо, праймериз «ЕР» не прошел и решил попытать счастье от компартии.

- Вместо того, чтобы выдвинуть опытных и уважаемых партийцев, выдвигаются денежные мешки! Услышьте, наконец, коммунистов! - с горечью в голосе взывает к Зюганову удмуртский парламентарий.

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