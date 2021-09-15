Лауреаты креативного конкурса премии «СоУчастие» получили уникальные награды

Награды заказали в Санкт-Петербурге - в инклюзивных мастерских «Простые вещи»

Лауреаты и победители креативного конкурса премии «СоУчастие», которая поддерживает организации и волонтеров, помогающих решать вопросы донорства крови, традиционно получают памятные награды и призы. И 2021 году эти подарки как нельзя лучше отражают идеи добра и самоотдачи, ведь они были сделаны с особенным теплом в инклюзивных мастерских «Простые вещи».

– В этом году мы дольше всего не могли найти вариант награды на креативный конкурс: очень хотелось чего-то нестандартного, творческого, – рассказывает директор Национального фонда развития здравоохранения, замруководителя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ Елена Стефанюк. – В итоге награды заказали в Санкт-Петербурге, в инклюзивных мастерских «Простые вещи». Немного пугало расстояние: как посмотреть пробный экземпляр, успеем ли с доставкой... Но все получилось отлично, и мы искренне благодарим коллег за сотрудничество.

Особые мастера выполняют работы по дереву, шьют игрушки, вырезают разделочные доски и миски

Эти открытые пространства находятся в Санкт-Петербурге. Здесь люди с особенностями развития психики и интеллекта создают прекрасные вещи и творят наравне с талантливыми мастерами. Всего открыто шесть мастерских - графическая, кулинарная, столярная, швейная, керамическая и арт-студия. Первые из них появились еще три года назад - в феврале 2018 года - при поддержке «Анимационной студии «Да» и Фонда президентских грантов.

Сейчас в мастерских числятся 50 особых мастеров и еще нескольких сотен волонтеров. Они выполняют работы по дереву, шьют игрушки, вырезают разделочные доски и миски, а также изготавливают предметы интерьера и корпоративные подарки. Здесь даже можно купить мебель на заказ - уникальные стулья, полки, столы и двери.

Мероприятия проводятся в рамках соцпроекта «Донорство крови и COVID-19» Национального фонда развития здравоохранения при поддержке Фонда президентских грантов.