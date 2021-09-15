Оливер Стоун: если бы не Путин, Россия была бы уничтожена

Американскому режиссеру Оливеру Стоуну исполнилось 75 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня американскому режиссеру исполнилось 75 лет. В свой юбилей Оливер Стоун согласился дать интервью российским журналистам. Кинематографист известен критикой американской власти, и он не боится обсуждать отношения США и России. Мы взяли самые яркие высказывания обладателя трех премий Оскар:

- Жаль, что Спутник V не признают США. Борьба с ковидом могла бы стать объединяющей силой для наших (России и Америки - Ред.) стран.

- В России ядерные технологии гораздо более продвинутые, чем в США. Жалко, что на Западе мирный атом до сих пор ассоциируется с ядерным оружием.

- США могли бы стать партнером России, но из-за денег этого не произошло. На Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, завладеть бизнесом. Появились все эти олигархи, Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена, превратилась бы в вассала Америки. Для мира это было бы плохо, поскольку США становились бы все сильнее, превратились бы в тиранию. Ни у кого не должно быть слишком много власти. Это закон природы - должен быть баланс.

- Мы могли договориться с Хусейном. Причин для войны в Ираке не было.

- Отстаивание прав ЛГБТ - это часть свободы, часть американской мечты. Но это не главная проблема. Мы ошибаемся, когда ставим во главу угла права ЛГБТ, для меня во главе угла война и мир.

- Я не могу сказать, что очень хорошо знаю Россию. Но что я знаю, так это то, что русские прошли через Вторую мировую войну и многие из них были в этой войне убиты. Они спасли очень много жизней американцев и европейцев. Если бы не русские, им бы пришлось нести огромные потери. Именно русские уничтожили нацистскую армию, которая была главным чудовищем ХХ века. И это стало ключевым событием ХХ века. И Путин правильно заявляет, что именно русские расправились с врагом. Именно они убили большую часть войск противника, которые располагались в Восточной Европе. И об этом нельзя забывать. А после союзники относились к ним не должным образом.

НАША СПРАВКА

Оливер Стоун не типичен для Голливуда. Несколько лет назад он сделал огромное и сочувственное интервью с Владимиром Путиным. Назвал разговоры о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года абсурдом и добавил, что кумир демократов Хиллари Клинтон в случае прихода к власти запросто могла бы развязать Третью мировую войну.

Режиссер – уникальный для Америки случай – не поленился прилететь Мурманск, чтобы привиться от коронавируса Спутником V!