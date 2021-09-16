Киднеппер брал на дело пистолет с глушителем и маску

Еще 20-летнего Сиднева в 2002 году осудили за убийство и вооруженный разбой в составе группы на 18 лет. Фото: Кадр видео

Необычный поворот случился в судьбе разрекламированного в российских СМИ ивановского грабителя и убийцы Андрея Сиднева, который отсидел 16 лет строго режима за серию особо опасных преступлений. Его не оправдали, но освободили 4 года назад под давлением СМИ. С тех пор никто не следил, нарушает ли он условия досрочного освобождения (УДО) или нет. Хотя, за последние 3 года в интернете с его участием вышло роликов не меньше, чем у блогера Навального. Мелькал как юрист «Стопкиднеппинга» и АНО «Защитники детства», даже с интервью на федеральных каналах. И вот Сиднев снова в привычной ему обстановке - на скамье подсудимых.

ЖУРНАЛИСТ В БАНДЕ

Сиднев родился в «городе невест» в семье ивановского сотрудника угрозыска. Мог стать журналистом после окончания университета. Еще во время учебы писал криминальную хронику в местных газетах. Потом выяснится, что в своих заметках рассказывал об ограблениях банды, в которой сам и состоял.

Студента Сиднева задержали в числе бандитов за убийство студентки, дочери замдиректора Яковлевского льнокомбината Светланы Турусовой. С ней «братки» познакомились по объявлению в газете «Хронометр», где и работал начинающий журналист.

Девушку завлекли в машину, вывезли в лес, где задушили и закопали из-за пары золотых сережек и цепочки. В ходе следствия выяснится, что до этого Сиднев ударил предпринимательницу гантелью по голове. В другом эпизоде он связал 7-летнего мальчика, который был один дома и ограбил квартиру.

Во время задержания у налетчиков изъяли пистолеты, гранаты и тротил. В итоге тогда еще 20-летнего Сиднева в 2002 году осудили за убийство и вооруженный разбой в составе группы на 18 лет.

В колонии Сиднев контактов с волей старался не терять. Когда на зоне появились мобильные телефоны, а однокурсницы устроились работать в столичные газеты и телевидение, стали появляться статьи о том, что Сиднева оговорили подельники. В 2007 году Сиднев даже женился на зоне на одной из московских журналисток, которая потом будет отправлять ему передачи и помогать учиться по скайпу на юриста.

В 2012 году интернете появилась целая серия материалов (они доступны в сети) с уже отсидевшими членами ивановской банды. Они заявляли, что оговорили Сиднева. В итоге публикации в столичной прессе про «хорошего» Сиднева так утомили ФСИН и суды, что его выпустили в 2017 году по УДО на 2 года раньше срока. К законной жене, которая помогла ему выйти на волю, Сиднев вернулся не надолго. Как только родился ребенок, он ушел к другой, чтобы подарить и ей наследника.

Юрист Андрей Сиднев с директором Благотворительного форда профилактики социального сиротства Александра Маровой и соорганизатором общественного движения «Стопкиднеппинг» и АНО «Защитники детства» Екатериной Шумякиной. Фото: Instagram.com

В КИДНЕППЕРЫ ПОЙДУ…

К досрочному освобождению Сиднева в 2016 году приложила руку помощник депутата-коммуниста Валерия Рашкина Екатерина Шумякина. Именно она, как бывший сотрудник угрозыска московской полиции давала Сидневу на суде положительные характеристики, обещала трудоустроить его помощником юриста в компанию, директором которой тогда была. Когда Сиднев вышел, Шумякина стала соорганизатором движения «Стопкиднеппинг», которое после ряда разоблачающих материалов в «Комсомолке» переименуют в АНО «Защитники детства».

Сидневу в этих общественных организациях отвели роль нападающего - бойца, который силой отбирает детей у разведенных мужчин. Не все современные мужчины оказались готовы сопротивляться бывшему убийце из 90-х, который использовал свою мрачную биографию в качестве психологического давления.

О похождениях Сиднева читатели «Комсомолки» узнали в 2018 году после того, как он с друзьями избил жителя Подмосковья Роберта Голубкова и силой отобрал у него маленького сына. Сиднев незаконно вывезет мальчика в Израиль через Белоруссию. Юристу Наталье Кувшинниковой понадобился почти год, чтобы решением израильского, а затем и российского судов вернуть ребенка отцу. «Комсомолка» посвятила этой громкой истории два расследования, но на этом история не закончилась.

По словам юриста Кувшинниковой, ей известны уже 15 бывших семей, где работу полиции, психологов и приставов подменил «бесплатный» юрист Сиднев. Он убеждал женщин продавать свое имущество, а на вырученные деньги продолжать суды с отцами детей. Выгодные для подобных «бесплатных» юристов бракоразводные процессы могут идти годами. Если отцы не отказываются от детей, фабрикуются дела о похищении и даже педофилии.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

- Если я правильно понял, дело по факту похищения Родиона Голубкова все же было возбуждено?

- При помощи лоббистов дело спустили из СК в полицию, где оно просто валялось почти год. Как все мне говорили: «не для этого его скинули, чтобы расследовать, а для того, чтобы похоронить». И получилось, что за безнаказанностью последовала вседозволенность — Сиднев продолжал незаконно силовыми методами отбирать детей, - говорит Наталья Кувшинникова.

Возможно еще многим бы поломал жизнь, если бы АНО «Защитники детства» в лице гендиректора Александры Маровой и юриста Людмилы Гуркиной (сейчас Матвийчук) (кстати, именно Гуркина будучи замначальником отдела опеки и попечительства Пушкинского района в 2017 году расцарапала в кровь лицо оператору съемочной группы «Вестей» за вопрос «что она делала в машине пьяного лейтенанта полиции», который на скорости 170 километров в час врезался в стоящую на обочине машину диакона Алексея Шумилина, где погибла почти вся семья священника - 4 человека) не отправили Сиднева похищать очередного ребенка в Сегежу. Но в Карелии люди оказались с принципами и крепкими нервами.

Юрист Андрей Сиднев с соорганизатором общественного движения «Стопкиднеппинг» и АНО «Защитники детства» Екатериной Шумякиной и заведующим отделом по делам несовершеннолетних Евгением Здобновым. Фото: Instagram.com

ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ

Так получилось, что с Сидневым мне «посчастливилось» познакомиться лично после публикации расследования о похищении Родиона Голубкова три года назад. Он даже писал мне по ночам странные СМС. Потом мы с ним публично общались в «Открытом эфире» телеканала «Звезда». Бывший сиделец не стеснялся своего уголовного прошлого. А потому, сегодня посвящу убийце-киднепперу еще одну «минутку славы».

«Комсомолке» удалось узнать подробности задержания Сиднева в Карелии, где над ним сейчас идет суд.

История оказалась похлеще любого триллера: после развода гражданка России вышла замуж за украинца и уехала к нему с сыном. Украинский отчим и его дети стали издеваться над русским мальчишкой. Однажды, оказавшись в Москве у отца, ребенок категорически отказался возвращаться на Украину к матери с отчимом. Даже психологи не смогли убедить ребенка поверить матери. И вот тогда она обратилась… вы верно угадали - в АНО «Защитники детства» к Маровой и Матвийчук. Именно они официально представляли интересы матери мальчика в суде. И начали они с до того, что мать 14-летнего ребенка заявила ходатайство о проведении экспертизы ДНК, которая в итоге опровергла отцовство бывшего супруга! Отцовство человека, который 14 лет растил сына просто аннулировали…

Российский суд оказался гуманным и передал опеку над сыном его бабушке по матери, которая живет в Сегеже и предпочитает не общаться с непутевой дочерью. Эта семейная трагедия и стала роковой в жизни Сиднева.

В Сегежу Сиднев приехал на белой затонированной машине с московскими номерами. За рулем — подруга Сиднева, рядом с ним - мать мальчика. Они подкараулили школьника во дворах после уроков. Сиднев вышел из машины, ударил ребенка по голове, в живот, заломил ему руки за спину и бросил на заднее сидение к матери. Похищение попало на камеры одного из домов.

Жители Сегежи, услышав крики ребенка, сообщили о странной машине с московскими номерами в полицию. Иномарку стражи порядка нагнали за пределами города. Избитый школьник рыдал и умолял спасти от мамы (в отношении нее также возбуждено уголовное дело "самоуправство", после чего она скрылась за границей), которая собиралась увезти его на Украину.

Когда мальчик вырвался из машины, он сразу же спрятался за полицейскими. Ребенка вернули бабушке, а Сиднева отправили под арест по статье "похищение человека" (грозит до 12 лет колонии) и "незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия" (5 лет тюрьмы). В своих показаниях ранее судимый заявил, что к поручениям АНО «Защитники детства» всегда относился ответственно, подозревал, что могут "возникнуть проблемы", а потому еще в Москве купил у "неизвестного лица" пистолет Макарова, два магазина и 20 патронов…

Кстати, оружие и патроны признаны экспертизой боевыми. И еще важный штрих: с собой на дело Сиднев взял маску с прорезями для глаз и глушитель к пистолету. Чтобы никто не услышал выстрелов?..

Юрист Андрей Сиднев с директором Благотворительного форда профилактики социального сиротства Александрой Маровой и другими членами движения «Стопкиднеппинг» и АНО «Защитники детства». Фото: Instagram.com

ЗЕКИ ПРИНОСЯЩИЕ ГРАНТЫ

По мнению Кувшинниковой мальчику и его бабушке крупно повезло. Иначе его вопреки воли «напоили бы снотворным и отвезли на освидетельствование в институт Сербского, а оттуда вывезли со справкой душевнобольного на Украину, как когда-то Родиона Голубкова в Израиль».

- Сотрудники АНО «Защитники детства» легко найдут замену Сидневу. Работа в таких организациях становится сегодня настолько выгодной, что даже Людмила Гуркина сменила фамилию на Матвийчук и ушла из областного отдела по делам несовершеннолетних в АНО «Защитники детства». Не знаю, есть ли в этом конфликт интересов, но мне кажется, важным, что ее муж - судья. И я нисколечки не удивлюсь, если Сидневу удастся избежать наказания при помощи кассации в столичных судах, - говорит Кувшинникова.

Юрист уверена, что бороться с подобными организациями, которые пользуются услугами бывших убийц, меняют названия и имеют административный ресурс становится «все сложнее и сложнее». И считает, что необходимо в законе четко прописывать ограничения, которые бы не позволяли НКО и АНО заниматься бракоразводными процессами, защитой прав детей, их образованием и лечением.

- Иначе такие вот общественники будут дальше собирать возле себя таких вышедших из тюрьмы людей и толкать их на новые преступления, как это произошло с Сидневым. А сами будут получать гранты, - показывает юрист десятки папок с делами своих подзащитных.

Как стало известно «КП» АНО «Защитники детства» за последние 2 года получило аж 3 гранта на сумму более 10 миллионов рублей. В заявках значится, что деньги будут потрачены на «поддержку НКО, которые занимаются адресной помощью людям в условиях пандемии». О том, как осуществлялась эта поддержка в сегежском суде можно будет послушать Сиднева.