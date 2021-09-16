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В мире16 сентября 2021 9:26

Австралиец сдался властям через 30 лет после побега из тюрьмы

Во всем оказалась виновата пандемия
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дарко Десич добровольно сдался властям

Дарко Десич добровольно сдался властям

64-летний австралиец Дарко Десич добровольно сдался властям после того, как был вынужден скрываться в течение последних 30 лет – в начале 1990-х мужчина совершил дерзкий побег из тюрьмы в городе Графтон (штат Новый Южный Уэльс).

Сообщается, что сбежать мужчине удалось с помощью ножовки и болтореза. Чем он занимался после побега – неизвестно.

По информации СМИ, решение беглеца спустя столько лет сдаться правоохранителям вызвано пандемией – из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, он лишился и работы, и жилья, и средств к существованию. Так что тюрьма для него, похоже, лучший выбор, передает ABC.

«Если я вернусь в тюрьму, у меня, по крайней мере, будет крыша над головой», – сказал он.

За что мужчина получил первый срок и сколько он должен был провести в тюрьме – не сообщается, однако известно, что после явки с повинной суд лишил его возможности выйти под залог и оставил под стражей. Теперь будет рассмотрено дело о побеге, за который пожилому мужчине грозит провести за решеткой до семи лет.

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