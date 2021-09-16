Австралиец сдался властям через 30 лет после побега из тюрьмы

Дарко Десич добровольно сдался властям

64-летний австралиец Дарко Десич добровольно сдался властям после того, как был вынужден скрываться в течение последних 30 лет – в начале 1990-х мужчина совершил дерзкий побег из тюрьмы в городе Графтон (штат Новый Южный Уэльс).

Сообщается, что сбежать мужчине удалось с помощью ножовки и болтореза. Чем он занимался после побега – неизвестно.

По информации СМИ, решение беглеца спустя столько лет сдаться правоохранителям вызвано пандемией – из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, он лишился и работы, и жилья, и средств к существованию. Так что тюрьма для него, похоже, лучший выбор, передает ABC.

«Если я вернусь в тюрьму, у меня, по крайней мере, будет крыша над головой», – сказал он.

За что мужчина получил первый срок и сколько он должен был провести в тюрьме – не сообщается, однако известно, что после явки с повинной суд лишил его возможности выйти под залог и оставил под стражей. Теперь будет рассмотрено дело о побеге, за который пожилому мужчине грозит провести за решеткой до семи лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Аргентине главным свидетелем по делу об убийстве стал говорящий попугай

От его слов зависит, отправят ли двоих обвиняемых на пожизненный срок в тюрьму (подробности)