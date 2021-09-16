Дмитрий Песков: И от гриппа прививаться обязательно будем

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 16 сентября, журналист kp.ru задал официальному представителю Кремля такой вопрос:

- Дмитрий Сергеевич! 15 сентября отмечалось 99 лет со дня рождения Роспотребнадзора. И в интервью «Комсомольской правде» Анна Попова призвала россиян привиться от гриппа, так как в стране «снизилась иммунная прослойка» людей, имеющих защиты от вируса гриппа, а переболевшие коронавирусом – новая группа риска для этой болезни. В России со 2 сентября началась прививочная кампания против гриппа. Как с этим обстоят дела в Кремле, в администрации президента? Привился ли Владимир Путин и или еще только будет прививаться, и собирается ли делать прививку пресс-секретарь президента?

- Мне неизвестно о том, что президент прививался от гриппа, - сказал Песков. - Но, в любом случае, наверное, будучи «контактным» (то есть, в сентябре Владимир Путин общался с людьми, инфицированными коронавирусом. - А.Г.), находясь на самоизоляции... Вряд ли это то самое время, когда нужно прививаться (от гриппа.)

Но, в любом случае, в плане превентивных мер, профилактики гриппа, естественно, врачи делают все, что делать необходимо.

Я традиционно прививаюсь от гриппа.

- Вы уже привились?

- Еще нет.

- А когда будете? Уже пора.

- Сейчас дождусь прививки. Там же прививки меняются каждый год.

Насобираю информацию, что уже есть прививка со штаммами этого года, и тогда буду прививаться.

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