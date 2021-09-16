«Дотянуть трубу» до трех миллионов домовладений: правительство утвердило новые правила подключения к газовым сетям

Правительство утвердило новые правила подключения к газораспределительным сетям для социальной газификации. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство утвердило новые правила подключения к газораспределительным сетям для социальной газификации. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Речь идет о бесплатном проведении газа до границ участков, если к населенному пункту подведен газопровод. Догазификация будет доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд и не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

Для подключения необходимо направить оператору газификации заявку. Сделать это можно не только в офисе газораспределительной организаций, но и портале госуслуг, в МФЦ и на сайте единого оператора, сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг.

К заявке потребуется приложить комплект документов: ситуационный план, указывающий расположение домовладения, топографическую карту, свидетельство о праве собственности, в отдельных случаях - расчет часового расхода газа и копию документации о планировке территории.

В правительстве уточняют, что сроки подведения газа зависят от удаленности домовладений от газораспределительной инфраструктуры, в отдельных случаях они будут определяться в индивидуальном порядке.

- Дотянуть трубу необходимо до более 3 миллионов домовладений, - напомнил Мишустин о поручении президента.

По его словам, в планах-графиках будут определены мероприятия буквально по каждому населенному пункту, улице и дому с указанием конкретного месяца, в котором будет сделано подключение. Вся информация будет опубликована.

- Предстоит большая работа. Нужно мобилизовать все возможные ресурсы, это позволит повысить качество жизни несколько миллионов семей, - сказал премьер.

Мишустин также потребовал жестко контролировать стоимость услуг по социальной газификации.

- Предусматривается возможность получения комплексной услуги. Помимо подключения к газу она включает работы внутри дома и установку оборудования. Хочу еще раз напомнить: президент особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной. Нужно ее жестко контролировать, - отметил Мишустин.

Еще одно решение правительства касается выплат медикам, заразившимся коронавирусом. Как сообщил Мишустин, правительство дополнительно направит еще около 3 млрд рублей на единовременные страховые выплаты. Ранее на эти цели уже было выделено 12,5 млрд. рублей.

- Медики продолжают оказывать помощь пациентам с коронавирусом по всей стране, это напряженная и ответственная работа. К сожалению, бывает, что, заботясь о других, медики заболевают сами. Поэтому по решению президента для них предусмотрены дополнительные страховые гарантии, им предоставляются единовременные страховые выплаты, если они пострадают от ковида, - сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что выплаты перечисляются не только врачам, но и среднему и младшему медперсоналу, а также водителям машин скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом.