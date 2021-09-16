Воронежская область сохраняет лидерство в создании агропромышленных комплексов Фото: Shutterstock

7 сентября на крупнейшем в Воронежской области мясоперерабатывающем заводе группы компаний «Агроэко» состоялся технический запуск линии убоя. Казалось бы, местечковая новость… Но это не так. В торжественном мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор региона Александр Гусев.

«ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА»

«Агроэко» планирует перерабатывать собственное сырье. В 2020 году предприятие произвело 226,7 тыс. тонн в двух областях, из которых 172 тыс. тонн – в Воронежской области (75% от всей свинины в регионе - 231 тыс. тонн). Запуск мясоперерабатывающего завода позволит обеспечить глубокую переработку продукции «от поля до прилавка» и предоставит возможность экспорта. Предприятие станет второй бойней в России по объему переработки, его максимальная мощность составит 3,8 млн голов в год (600 голов в час). Инвестиции в проект составили более 13 млрд рублей. Выпуск продукции начнется уже в декабре 2021 года, выход на полную загрузку запланирован на 2024 год.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил развитый агропромышленный комплекс региона. Воронежская область – один из ключевых в стране производителей растительного и сливочного масла, сахара, кондитерских изделий.

«Регион является активным участником новой госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Несколько проектов было реализовано в 2020 году, - отметил Дмитрий Патрушев. - В текущем году область получила 1,2 млрд в рамках госпрограммы из федерального бюджета. Улучшаются социально-экономические условия, граждане получают объекты инфраструктуры: дома культуры, спортплощадки — все то, что делает жизнь на селе лучше. На текущий и на будущий год область принимает участие в этой программе. Уже не 1,2 млрд рублей, а 1,6 млрд рублей выделено на реализацию этой госпрограммы».

В ДВАДЦАТКЕ ЛИДЕРОВ

Нужно сказать, что успех не свалился на головы воронежцев неожиданно. Это результат многолетней кропотливой работы.

В начале 2009 года Воронежская область находилась в шестом десятке регионов РФ по социально-экономическому развитию. Руководство страны приняло решение назначить губернатором на тот момент уходящего с должности министра сельского хозяйства России Алексея Гордеева. За неполные девять лет при новом руководителе экономика региона выросла с 301 млрд рублей до 950 млрд в 2017 году. Появились огромные молочные фермы, мегакомплекс по производству элитного мраморного мяса, современные свинофермы, птицефабрики. В 2012 году Воронежская область по темпам прироста промышленного производства заняла первое место в стране. В 2017 году Агентство стратегических инициатив составила рейтинг состояния инвестиционного климата, в котором Воронежская область поднялась на седьмое место в России. Воронежская область вернула себе лидерство в Черноземье!

Один из ключевых инвесторов в АПК региона – группа «Черкизово». В Воронежской области компания построила ряд свиноводческих комплексов, которые сегодня позволяют единовременно содержать более 220 тыс. голов. Входящее в группу предприятие «ЛИСКоБройлер» – крупнейший производитель куриного мяса в Воронежской области и один из лидеров на рынках Центрального федерального округа. Кроме того, «Черкизово» располагает в регионе сетью комбикормовых заводов и растениеводческих предприятий.

В конце 2017 года Алексей Гордеев покинул пост губернатора (управленец многократно заявлял, что будет руководить регионом два срока и слово сдержал). Область возглавил Александр Гусев, который продолжил экономическую политику своего предшественника. Агропромышленный комплекс остается локомотивом развития экономики региона, формируя 13% валового регионального продукта. При этом сельское хозяйство региона обеспечивает 4% от общероссийского объема сельскохозяйственной продукции в стране.

По итогам первого полугодия 2021 года Воронежская область вошла в 20-ку рейтинга промышленных регионов России. Динамика составила почти 113% к аналогичному периоду 2020-го. Губернатор Александр Гусев отметил, что это соотносится с его стратегическим приоритетом: развивать промышленность, создавая тем самым новые рабочие места, наращивая налоговую базу, привлекая в Воронежскую область новые технологии.

«Промежуточный результат воодушевляет, но мы ставим себе более высокие цели. Через проект «Новая индустриализация» к 2024 году создадим в регионе 5 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест. Как за счет старых, так и за счет новых площадок. Так что не только будем в 20-ке лидеров, но и постараемся занять место повыше», – резюмировал губернатор.