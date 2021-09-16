Даня Милохин стал новым участником шоу «Ледниковый период». К проекту присоединилась и Дарья Мельникова

Даниил Милохин стал участником восьмого сезона шоу «Ледниковый период». Фото: Instagram.com

Кумир молодежи, король Тик-Тока и герой душещипательных ток-шоу, посвященных детдомовскому детству, Даниил Милохин стал участником восьмого сезона шоу «Ледниковый период».

Как уже писала «КП», в засекреченном проекте примут участие Алексей Ягудин (ведущий), Евгения Медведева, Никита Пресняков, Давид Манукян и Максим Траньков. Очень вероятно, что и Алина Загитова продолжит работу за микрофоном.

Сегодня нам удалось выяснить, что еще один звездный участник присоединился к проекту. Блогер и рэпер Даня Милохин, как оказывается, давно приступил к тренировкам на льду и готов дать фору любому конкуренту, став открытием шоу.

Фото: Instagram.com

С кем в паре будет кататься 19-летний миллионер, пока неизвестно. Зато «КП» разузнала еще одно популярное имя в списке участников шоу — звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова, что не так давно оформила развод со взбалмошным Артуром Смольяниновым, тоже попробует выиграть ледовый проект.

Фото: Instagram.com

Полный перечень фигуристов и звезд, приступивших к тренировкам в шоу «Ледниковый период», станет известен совсем скоро. В эфир Первого канала проект запланирован на октябрь.